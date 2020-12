Alguacil: "Saldremos de tú a tú ante el equipo que mejor lo está haciendo"

"Si este equipo no gana partidos es por mi culpa, que no les doy soluciones"

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha asegurado que saldrán a jugar "de tú a tú" este martes contra el Atlético de Madrid, el equipo "que mejor lo está haciendo" hasta el momento en LaLiga Santander, y ha afirmado que, tras las dos últimas derrotas, no se le puede "achacar" nada a sus jugadores, que si no ganan es por su "culpa", porque no está siendo capaz de darle "soluciones".

"Saldremos de tú a tú ante un equipo muy potente, que este año ha mejorado con balón, que está cambiando de sistema. Tiene un plantillón, un gran entrenador, y ha demostrado que es un equipo muy competitivo en estos diez últimos años", declaró en rueda de prensa.

Sin embargo, desconoce cómo plantearán el partido los de Diego Pablo Simeone. "Como el Atlético manejó tantos registros este año ya no sabemos si va a salir a morder arriba, si se va a juntar en bloque bajo o con el clásico 4-4-2... Vamos a ver mañana con qué intención vienen y veremos si somos capaces de tener soluciones. Si nosotros estamos cerca de nuestro nivel competitivo, estaremos cerca de ganar el partido. En lo único que pienso después de dos derrotas es en ganar, aunque sea el equipo que mejor lo está haciendo y que menos goles encaja", manifestó.

A pesar de ser un duelo en la cumbre, el preparador vasco confiesa que para es será "igual" que cualquier otro encuentro. "Al jugador este tipo de partidos le gusta más jugarlos, pero a esta plantilla en concreto, no. Le da igual el rival que sea, siempre sale con la misma idea y las mismas ganas; defendemos a una afición y a un escudo, y este equipo lo tiene claro. En actitud, a este equipo no se le puede achacar nada; si este equipo no gana partidos es por mi culpa, que no les doy soluciones", señaló.

"Es un rival directo para jugar el partido de mañana, nada más. Los campeonatos se ganan en mayo. Lo que tenemos que hacer es dar continuidad al buen inicio de la temporada; es verdad que en estos últimos ocho partidos nos está faltando resultados, pero en juego no estamos tan lejos de lo que hicimos al inicio. Nos falta efectividad para sacar los partidos", expresó.

"Es una barbaridad lo que está haciendo el equipo, nos estamos amoldando bien a jugar cada tres días, tácticamente el equipo sabe lo que les estoy pidiendo. Tenemos que mejorar la eficacia de cara a gol para ser ese equipo ganador que fuimos hace un mes. Debemos darle continuidad a todo lo que hemos hecho", continuó.

En este sentido, reiteró que no quiere "encontrar excusas ni en el cansancio ni en las lesiones a la mala racha del equipo", que acumula ocho partidos sin ganar entre todas las competiciones y dos derrotas consecutivas. "Creo que hemos hecho méritos suficientes para sacar más puntos en estos ocho partidos de los que hemos sacado", reconoció.

"Me está cansando el mensaje que me lanzan todos los entrenadores cuando jugamos contra ellos: 'qué bien jugáis', 'cómo lo hacéis'... Pero nos vamos con la derrota. Somos conscientes de que competimos para ganar. Tenemos que seguir por este camino. Hay que cortar la racha para plasmar todo lo bueno que está haciendo el equipo", prosiguió.

Alguacil podría contar con hombres clave como David Silva y Mikel Oyarzabal, aunque todavía debe esperar para saber cuáles son sus sensaciones. "Ahora mismo no sabría decir quién está disponible para mañana. Vamos a salir con once convencidos de que podemos ganar, vamos a morir en el intento. Jugaremos de tú a tú", concluyó.