Alguacil: "Si no aprietas con los 10 es muy complicado"

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, explicó que su equipo no estuvo a la altura de la intensidad del FC Barcelona este domingo y de ahí la derrota (4-2) en el estreno liguero, aunque destacó la reacción en el segundo tiempo con los jóvenes.

"Si tú contra un Barcelona no igualas en intensidad es muy difícil conseguir algo, es lo que ha sucedido en el primer tiempo. No hemos sido capaces de jugar como lo hacemos habitualmente. Si juntas la presión del Barcelona, de los 10 jugadores, y nuestro equipo que no se ha atrevido a jugar es lo que ha pasado, que nos han pasado por encima", dijo en rueda de prensa.

El preparador de los vascos destacó esa gran diferencia en el primer tiempo, de donde se fueron ya con un 2-0, y se quedó como positivo con la reacción. "Positivo, con los cambios, la actitud del equipo, la entrada de los jóvenes, hemos sido la Real que quiero ver siempre. Hemos hecho el 3-2 pero nos va a servir este partido. Si no aprietas con los 10 jugadores y no juegas de verdad es muy complicado y más en este campo", afirmó.

Alguacil, que como en la previa recordó que sus chavales "vienen apretando", apuntó que el Barça sin Messi sigue siendo temible. "Esté Messi o no este Barcelona es muy bueno, si encima aprietan como hoy, pocos van a ganar. Son jugadores muy buenos. Es el mismo equipo de siempre, con 10 jugadores presionando como pocas veces se le ha visto, pero no me ha sorprendido saben cómo tienen que presionar contra nosotros", terminó.