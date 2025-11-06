El alicaído Elche quiere reaccionar ante la reanimada Real Sociedad

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF y la Real Sociedad abren este viernes (21.00 horas) en el Estadio Martínez Valero la duodécima jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 con un duelo al que llegan con estados de ánimo contrapuestos y el objetivo de marcharse al último parón internacional lejos de la zona peligrosa.

El conjunto ilicitano, recién ascendido, ha visto frenado su positivo arranque de temporada y atraviesa por un mal momento. Tras caer el pasado domingo ante el FC Barcelona (3-1), sólo suma un punto de los últimos 12 disputados y ahora pretende revertir la situación contra los 'txuri-urdin', que, por el contrario, arrancaron mal, pero han sumado siete de los últimos nueve para pausar todas las dudas generadas sobre el nuevo proyecto.

Con todo, a ambos equipos les separa tan sólo un punto en la clasificación, 14 de los de Eder Sarabia por los 13 de los de Sergio Francisco, y saben que sumar tres más les permitiría irse al parón internacional con una cómoda renta sobre el descenso, que, en este momento, es de cinco y cuatro puntos, respectivamente.

Para ello, uno de los aspectos que debe de solucionar el Elche es la efectividad ofensiva, liderada por el dúo Rafa Mir y André da Silva, con cuatro tantos cada uno, pero que se ha visto algo mermada en los últimos cuatro partidos en los que los franjiverde apenas han visto puerta en dos ocasiones.

"¿Qué espero del equipo? Que, junto con la afición, seamos capaces de generar otro clima de conexión y disfrutar para que en el campo podamos poner nuestros mejores recursos", comentó Sarabia, mejor técnico de LaLiga EA Sports en septiembre, la víspera del pulso en el 'fortín' del Martínez Valero que confía que les ayude a salir de la mala dinámica de este mes.

De hecho, nadie ha ganado -Betis (1-1), Levante (2-0), Oviedo (1-0), Celta (2-1) ni Athletic (0-0)- este curso todavía en el feudo franjiverde, donde el conjunto ilicitano únicamente han encajado dos goles. Esta solidez atrás contrasta con la que ofrece como visitante, con once tantos recibidos, y que espera le ayude a romper su actual mala racha contra la Real Sociedad.

Y es que el equipo donostiarra se ha impuesto en los seis últimos enfrentamientos -el último en Elche por 0-1 en agosto de 2022- entre ambos, una estadística que le puede servir de acicate para mantener su buena línea de las últimas semanas, reforzada por sus dos victorias seguidas en Anoeta, ante el Sevilla FC por 2-1 y, sobre todo, ante el Athletic Club en el derbi por 3-2 y con un gol en el último suspiro.

Sin embargo, fuera de San Sebastián el conjunto donostiarra no sabe lo que es ganar en sus cinco salidas en este ejercicio, con dos empates, tres derrotas y apenas cuatro goles anotados como pobre balance foráneo. "Hemos conseguido ganar esos dos partidos en casa, el segundo con el derbi que por supuesto nos ha empujado, pero creo que el 'click' fue en Vigo", admitió Sergio Francisco sobre el actual momento.

LA DUDA DE BIGAS Y SIN 'BARRENE'

Eder Sarabia no descartó para este partido al central Pedro Bigas, quien, en caso de no poder jugar, podría dejar su lugar a Víctor Chust como acompañante de David Affengruber, en un once donde las otras novedades serían el joven Rodrigo Mendoza en el medio del campo o la del azulgrana Héctor Fort, en el lateral izquierdo.

Por su parte, Sergio Francisco tiene la baja de Ander Barrenetxea, lo que provocaría la vuelta a la titularidad del japonés Take Kubo, suplente en el derbi y única posible novedad en el once de una Real Sociedad que quiere estrenarse lejos de San Sebastián y apartar los interrogantes de su mal arranque.

