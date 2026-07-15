Allegra Poljak ficha por el Atlético de Madrid hasta 2028

Archivo - La futbolista serbia Allegra Poljak, en su etapa en el Madrid CFF ante el Atlético de Madrid en el partido de la Liga F Moeve 2025-26 en el Centro Deportivo Alcalá de Henares. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La extremo serbia Allegra Poljak se convirtió este miércoles en nueva futbolista del Atlético de Madrid, procedente del Madrid CFF y firmando un nuevo contrato como rojiblanca por dos temporadas, hasta el 30 de junio, según un comunicado.

"El Atlético de Madrid y Allegra Poljak han llegado a un acuerdo para que la futbolista se convierta en nueva jugadora de nuestro club. La extremo será rojiblanca hasta el 30 de junio de 2028", rezó el comunicado de la entidad rojiblanca.

La internacional serbia comenzó su carrera deportiva en su país en los conjuntos del Novi Becej, Novi Sad y Spartak Subotica. En 2017 se marchó al Ferencváros húngaro, club en el que estuvo durante dos temporadas, hasta que en 2019 firmó con el Granadilla Tenerife, comenzando su andadura en España.

Desde entonces, además del Granadilla, Poljak ha defendido las camisetas de la Real Sociedad (2021-2023), el Levante Las Planas (2023-2024) y el Madrid CFF (2024-2026) en la Liga F Moeve. En su última campaña en el cuadro madrileño, la extremo disputó 27 encuentros, 26 de titular, marcando 6 goles.