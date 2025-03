Almeida: "Las normas hay que interpretarlas, creo que el penalti de Julián Álvarez debería haberse repetido"

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este viernes que "las normas" hay que saber "interpretarlas" por lo que el penalti anulado al delantero rojiblanco Julián Álvarez en el derbi madrileño de la Liga de Campeones "debería haberse repetido" porque la acción es "involuntaria" y no le permitió "sacar ninguna ventaja".

"Esto ya no lo digo ni como alcalde ni como atlético, lo digo como abogado. Las normas hay que interpretarlas, creo que el penalti debería haberse repetido. Dicho lo cual, no hay que llorar sobre la leche derramada, y eso lo dice un atlético, y mira que hemos derramado leche. Lo que digo como atlético es que volveremos", afirmó Martínez-Almeida a los medios tras la presentación en el Palacio de Cibeles de la carrera 'Madrid en marcha contra el cáncer'.

El edil insistió en que el colegiado polaco Szymon Marciniak debería haber mandado "repetir" el penalti al argentino al ser "involuntario y no sacar ninguna ventaja de la infracción". "Como se ha cometido una infracción, que es darle dos veces al balón, no vale ese lanzamiento. Pero al mismo tiempo, como de la norma no se ha sacado ninguna ventaja, porque no se ha sacado objetivamente ninguna, creo que se debería haber repetido el penalti", remarcó.

"Al igual que sucede cuando se saca una falta y no se saca en el lugar donde se saca. El árbitro lo que hace es decir 'para, ponla ahí'. Es lo mismo, es el mismo supuesto. Creo que la UEFA lo va a cambiar, va a ir en la línea de lo que yo estoy diciendo porque no sacó ninguna ventaja. No es lógico que ese penalti se dé por fallado al no haber intencionalidad", apuntó.

Por otro lado, para Almeida, la eliminatoria entre los dos equipos de la ciudad fue "extraordinaria", aunque puso en valor la actuación del Atlético de Madrid. "Nadie ha llevado tan al límite al Real Madrid, que ha ganado seis de las diez últimas Ligas de Campeones, y eso es posible solo porque hay dos grandes equipos en Madrid", manifestó.

Como atlético reconocido, el alcalde mostró su "tristeza por cómo se produjo la eliminación" porque cree que "el esfuerzo que hizo el equipo no merecía ese final". "No digo que el Real Madrid no pueda ganar, por supuesto, pero lo que sí creo es que ese final no la merece ni el esfuerzo del equipo ni la ilusión de la afición. Volveremos a luchar, a competir, a jugar la Champions, y lo volveremos a intentar", advirtió.

"No nos vamos a rendir nunca, por muy cruel que sea el fútbol con nosotros, y por muy cruel que sea la Champions. Lo vamos a seguir intentando, los atléticos vamos a estar ahí y vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, y por mucha crueldad inmerecida que tengan los finales, nosotros estaremos ahí. Dicho de otra manera, tengo más ganas que ayer de que mi hijo sea del 'Atleti' y menos ganas que mañana de que mi hijo sea del Atleti. Le educaré en estos principios", recalcó.

Ahora, una vez eliminado el equipo rojiblanco, espera que el Real Madrid "llegue lo más alto posible" en la Champions. "Creo que podemos llegar a un acuerdo en esta ciudad, que el Real Madrid gane la Champions, y que el 'Atleti' gane la Liga y la Copa, y así todos contentos. Los del Real Madrid estarán contentísimos de ganar la séptima Champions en 11 años, y los del 'Atleti' por rememorar el doblete prácticamente 30 años después de haberlo conseguido", deseó.

"Creo que esta es una buena conciliación, sería una buena recompensa a la crueldad de lo que sucedió el otro día en el penalti, y al mismo tiempo permitiría que el nombre de Madrid siguiera estando el más alto", concluyó Martínez-Almeida.