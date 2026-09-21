Almería, Burgos, Sabadell y Leganés completan el pleno de victorias de los de arriba en LaLiga Hypermotion

Archivo - Adrián Embarba, en un partido con la UD Almería. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CD Leganés, ganando por 3-2 al Granada CF con gol 'in extremis' de Ismaël Gharbi, ha cerrado una jornada 6 de LaLiga Hypermotion donde este domingo han vencido otros equipos de la parte alta de la clasificación, por el 2-0 de la UD Almería contra el Celta Fortuna, el 1-2 del Burgos CF ante la UD Las Palmas y el 3-1 del CE Sabadell frente al Real Oviedo.

La acción dominical de Segunda División empezó en la Nova Creu Alta, donde Gastón Valles y Óscar Sanz pusieron a los locales con dos goles de ventaja en la primera mitad. Tras el descanso, Estanis Pedrola redujo distancia, pero Ángel Baena hizo la tercera diana de un Sabadell con 11 puntos en zona de 'playoffs'; más abajo, el Oviedo está con ocho puntos.

En el pelotón de equipos punteros, también con 11 puntos, se sitúa el Burgos tras remontar con un gol de Álex Forés y otro postrero de David González una diana previa de Jesé Rodríguez para los 'pío-pío', que aún están con 10 puntos en mitad de tabla, igual que su vecino CD Tenerife.

Eso sí, todo está apretado en la lucha por los 'playoffs', si bien el Almería alcanzó los 12 puntos después de que Nico Melamed y Javi Muñoz marcasen dos goles en un cuarto de hora largo para resolver en casa su partido ante el filial del Celta de Vigo, el cual tiene siete puntos.

Con un punto más se ubica el Granada, que para el cierre del domingo cayó en Butarque. El ímpetu granadino, plasmado en un autogol de Ignasi Miquel y en un tanto de Alejandro Marqués, niveló un marcador que se le había torcido por goles previos de Naím García y de Patrick Soko; sin embargo, un derechazo raso de Gharbi dio el triunfo al 'Lega' (11 pts.).

--RESULTADOS DE LA JORNADA 6 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Albacete - Córdoba 1-2.

-Sábado.

Real Sociedad B - Mallorca 0-1.

Andorra - Sporting de Gijón 1-3.

Castellón - Tenerife 5-0.

Eldense - Eibar 1-2.

Cádiz - Girona 1-2.

-Domingo.

Sabadell - Oviedo 3-1.

Ceuta - Valladolid 1-1.

Almería - Celta Fortuna 2-0.

Las Palmas - Burgos 1-2.

Leganés - Granada 3-2.