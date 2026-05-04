El Almería regresa a zona de ascenso directo y hunde al Mirandés

UD Almería-CD Mirandés de LaLiga Hypermotion - LALIGA

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería ha superado al CD Mirandés (4-2) en el último partido de la trigésima octava jornada de LaLiga Hypermotion, una tercera victoria consecutiva que permite a los de Rubi recuperar la segunda posición y regresar a la zona de ascenso directo y que mantiene al cuadro castellano-leonés en puestos de descenso.

El duelo en el UD Almería Stadium empezó de manera frenética, con Leo Baptistao adelantando a los andaluces en el primer minuto antes de que Fernando Medrano, en el minuto 3, igualase la contienda. Juan Gutiérrez, en propia puerta, volvió a desequilibrar el encuentro al cuarto de hora, y Salim El Jebari puso a los 18 minutos el 2-2 con el que se llegó al descanso.

En el 58, un nuevo autogol de los jabatos, en esta ocasión de Medrano, aumentó la renta local, y ya en descuento Jon Morcillo, de penalti, certificó el triunfo del cuadro rojiblanco, que recupera la segunda posición de la tabla con 70 puntos, a dos del líder Racing y dos más que el Deportivo. El Mirandés, por su parte, continuará en zona de descenso, antepenúltimo con 36 unidades, a tres de los puestos de salvación.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 38 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Andorra - Albacete 0-1.

Deportivo de La Coruña - Leganés2-1.

Zaragoza - Granada 0-1.

-Sábado.

Cultural Leonesa - Cádiz 2-2.

Castellón - Córdoba 1-2.

Eibar - Málaga2-4.

-Domingo 3.

Racing de Santander - Huesca 4-2.

Sporting de Gijón - Ceuta 1-2.

Real Sociedad B - Burgos 0-0.

Las Palmas - Valladolid2-1.

-Lunes 4.

Almería - Mirandés 4-2.