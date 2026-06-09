Álvaro Arbeloa pone fin oficialmente a su etapa como entrenador del Real Madrid

Álvaro Arbeloa, ya exentrenador del Real Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y el técnico español Álvaro Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin oficialmente a su etapa como entrenador del primer equipo masculino, habiendo demostrado "lealtad, compromiso y profesionalidad" en los menos de seis menos que ha durado su estancia en el banquillo blanco como reemplazo del destituido Xabi Alonso.

"El Real Madrid se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club", indicó la entidad merengue este martes en un comunicado de prensa.

"El Real Madrid, que será siempre su casa, le desea a Álvaro Arbeloa y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", concluyó la breve nota, tras una etapa algo convulsa en el club por el adiós de Alonso el pasado enero debido a resultados insatisfactorios.