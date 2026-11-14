Álvaro Cervera, tras la muerte de Jesús de Miguel: "No sabemos si estamos preparados para competir"

El entrenador del Tenerife, Álvaro Cervera - Óscar Ortiz - Europa Press

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha reconocido que "no" sabe si están preparados para "competir" este domingo en LaLiga Hypermotion ante el Ceuta, en el primer encuentro del equipo tras la muerte del futbolista Jesús de Miguel, y ha rechazado valorar la sanción de 12 partidos impuesta a Jesús Owono, asegurando que "en la ley no está previsto lo que ha pasado".

"Siempre que me pongo delante de vosotros intento ser lo más claro posible con mis respuestas, pero entended que esta rueda de prensa es especial y que no tengo todas las respuestas", declaró en su primera rueda de prensa tras el fallecimiento de su futbolista.

El técnico del conjunto canario espera que el regreso a la acción les ayude a superar lo sucedido. "Hay días en los que estás más decaído y piensas en empezar la competición para que nos quite eso de estar pensando en lo mismo, pero a veces no sabemos si estamos preparados para competir. No lo sabes. Por una parte, quieres volver, si puedes, a la normalidad, pero sabes también que no la vas a encontrar en mucho tiempo", expresó.

"Trabajamos bien y da la sensación de que vamos retomando la normalidad. Lo que no sabemos es cómo estamos cuando no estamos juntos, y eso suma y mucho. Estando juntos, vamos avanzando, pero es muy lento. Aunque estando a solas, no sé cómo lo lleva cada uno. Es duro y complicado", confesó.

Sin embargo, Cervera no quiso opinar de la sanción de 12 partidos impuesta a Jesús Owono por la agresión que finalmente desencadenó en la desgracia. "Como en otras cosas de la vida, hay una ley que se tiene que cumplir, y en la ley no está previsto lo que ha pasado, así que se han ceñido a la ley y han impuesto el número de partidos que se les permite poner. Lo demás que yo pueda decir son opiniones que me tengo que reservar. La ley no les permite otra cosa y no podemos decir más", apuntó.