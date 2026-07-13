Amanda Sampedro se une al cuerpo técnico del Atlético de Madrid Femenino

Archivo - La exfutbolista del Atlético de Madrid Amanda Sampedro en el sorteo de las semifinales de la Copa de la Reina en Las Rozas. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exjugadora española Amanda Sampedro se convirtió este lunes en nueva integrante del cuerpo técnico del Atlético de Madrid Femenino como asistente para la temporada 2026-27, asumiendo un nuevo rol dentro del club en el que jugó 15 temporadas, entre 2007 y 2022, según cmunicó la entidad rojiblanca.

Sampedro formará parte del 'staff' del técnico David González en la campaña 2026-27 como asistente, al llegar a un acuerdo con la entidad madrileña después de haber sido la coordinadora de los equipos de alto rendimiento de la Academia femenina del Atlético de Madrid desde 2025.

La exfutbolista, que vistió la camiseta 'colchonera' durante 15 temporadas, llegó a la Academia del club con nueve años y cinco años más tarde debutó con el primer equipo femenino en Badajoz ante el Puebla en la Copa de la Reina. "Cuando alcanzó la mayoría de edad se convirtió en una de las capitanas del equipo", recordó el anuncio.

"Amanda Sampedro logró los cinco primeros títulos de la historia del Atlético de Madrid Femenino: la Copa de la Reina de la temporada 2015-16 -aún como Atlético de Madrid Féminas-, tres campeonatos ligueros consecutivos (2016-17, 2017-18 y 2018-19) y una Supercopa de España en 2021", concluyó la nota.