Amani Bernadette deja el Costa Adeje Tenerife y se marcha al Bayern

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista marfileña Amani Bernadette ha fichado por el Bayern Múnich después de que el conjunto alemán haya pagado su cláusula de rescisión al Costa Adeje Tenerife Egatesa, al que llegó el pasado mes de julio de 2025 procedente de la SD Eibar, según informó el club tinerfeño.

"El Costa Adeje Tenerife Egatesa y Amani Bernadette separan sus caminos después de que se haya hecho efectivo el pago de la cláusula de rescisión de la futbolista en este mercado de invierno. La internacional marfileña pone así fin a su etapa como blanquiazul para iniciar un nuevo desafío en el fútbol alemán, bajo el escudo del Bayern Múnich", confirmó el equipo de la Liga F Moeve.

A pesar de su corta estancia en el conjunto tinerfeño, Amani Bernadette se había convertido en una de las jugadoras más destacadas del equipo. Marcó en su estreno en Liga F Moeve ante el Sevilla FC y en su último partido del año 2025, en la Copa de la Reina, precisamente contra el club hispalense.

"Desde el club blanquiazul se agradece a Amani su profesionalidad, su entrega y su implicación durante el tiempo que ha defendido sus colores. Su crecimiento y el interés de un club del prestigio internacional del Bayern de Múnich son motivo de orgullo para la entidad y reflejan el valor del proyecto deportivo que se sigue construyendo desde la isla", zanjó la nota de prensa.

La jugadora, que firma con el Bayern hasta 2029, se mostró feliz por este paso en su carrera. "Es un sueño hecho realidad. El Bayern es uno de los más prestigiosos del mundo y goza de gran prestigio también en mi país. Mi objetivo es integrarme rápidamente en las próximas semanas y devolver la confianza depositada en mí con un gran rendimiento", expresó en la web de su nuevo equipo, que vuelve a 'pescar' en la Liga F Moeve después de que a finales de 2025 decidiese traer de vuelta a la delantera Edna Imade, a la que tenía cedida en la Real Sociedad.