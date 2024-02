La ambición europea del Valencia evalúa el crecimiento del Sevilla

Osasuna y Cádiz miden en El Sadar sus rachas contrapuestas

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF y el Sevilla FC se enfrentarán este sábado en el transcurso de la jornada 25 de LaLiga EA Sports, con los 'ches' en plena lucha por los puestos europeos y con su adversario en crecimiento tras ganar al Atlético de Madrid, queriendo alejarse de un descenso donde sí está el Cádiz CF, que por su parte visitará al CA Osasuna.

Valencianistas e hispalenses se citarán (21.00 horas) en el Estadio de Mestalla para un encuentro al que los de Rubén Baraja llegan a solo tres puntos de la sexta posición, ocupada por la Real Sociedad. Además, el rendimiento liguero del equipo 'che' ante su público es formidable y encadena siete partidos sin perder, habiendo ganado los tres últimos.

Por su parte, el equipo de Quique Sánchez Flores llega en su mejor momento de la temporada tras encadenar por primera vez en esta Liga dos victorias; así, no pierde en la competición doméstica desde el 5-1 encajado el 21 de enero ante el Girona. Eso sí, los compromisos como visitante es uno de los puntos débiles del Sevilla esta campaña, pues solo ha logrado dos victorias y sumado únicamente nueve puntos, lo que lo convierte en el quinto peor visitante de Primera División.

Un Valencia que ante su público se hace fuerte a partir de la defensa. De los 11 equipos que han visitado Mestalla en esta Liga, solo cinco perforaron la portería de Giorgi Mamardashvili, y con seis tantos en contra son el equipo menos goleado como local de Primera. Además, seis de los 15 goles que ha marcado como local esta liga han llegado en sus últimos tres partidos en Mestalla, con claro protagonismo para Hugo Duro y Roman Yaremchuk, ambos con dos goles en estos encuentros.

En el caso del Sevilla, Sánchez Flores parece haber encontrado la solidez y consistencia del equipo con el doble pivote Sow-Soumaré y la vuelta al eje de la Loïc Badé, todos ellos titulares en sus últimas dos victorias. Además, el gran rendimiento defensivo ha sido secundado con la explosión de Isaac Romero, delantero de moda y que, en sus primeros siete partidos como jugador del Sevilla, ha anotado cinco goles.

En el apartado de bajas, Baraja seguirá sin poder contar con los lesionados Thierry y Diego López, mientras que Almeida es duda, todos ellos baja también en el último compromiso liguero ante Las Palmas. Por su parte, Sánchez Flores podría contar con las bajas de Lucas Ocampos y Érik Lamela, que son duda por molestias musculares. La buena noticia es la convocatoria del delantero argentino Alejo Véliz, fichaje de invierno procedente del Tottenham, que podría debutar en Mestalla.

EL CÁDIZ QUIERE SACAR LA CABEZA EN EL SADAR

Osasuna y Cádiz se medirán en El Sadar (16.15) para un partido en el que los pamplonicas podrían distanciar los puestos de descenso a 15 puntos, mientras que los gaditanos necesitan la que sería la primera victoria de Mauricio Pellegrino como entrenador para recortar distancias e igualar a puntos con el Celta, equipo que marca actualmente la salvación y que se mide al Barça esta jornada.

El equipo de Jagoba Arrasate, que viene de firmar una victoria de postín en el Reale Arena ante la Real Sociedad, vive un curso de irregularidad, pero sin sustos en su objetivo permanencia. Los navarros se encuentran 12 puntos por encima de la zona de descenso, a pesar de haber sumado únicamente tres de los últimos nueve en juego.

Por su parte, el Cádiz, que aún no ha ganado desde que Pellegrino se pusiera a las órdenes del club, está a tres puntos de la salvación pese a no ganar en sus últimos 20 encuentros ligueros. Sin embargo, no parece Osasuna el mejor rival para lograrlo, ya que el cuadro amarillo encadena 21 duelos ligueros ante los navarros sin conocer la victoria.

Para colmo, el Cádiz lleva más de 430 minutos sin ver puerta. Desde que Pellegrino aterrizó en su banquillo, solo ha rematado nueve veces a la portería rival, todas ellas sin puntería. Además, junto a Granada y Almería, es el único equipo de Primera que no ha ganado como visitante.

En el apartado deportivo, Arrasate cuenta únicamente con la baja de José Arnáiz, por lo que el técnico vizcaíno podrá repetir el once que consiguió el triunfo ante la Real Sociedad con defensa de cinco. En el otro lado, Mauricio Pellegrino sigue sin poder contar con la disponibilidad de los lesionados Javi Hernández, Luis Hernández, Roger Martí y San Emeterio, teniendo Juanmi opciones de entrar en el once por primera vez desde su llegada a la entidad gaditana.

--HORARIOS DE LA JORNADA 25 DE LALIGA EA SPORTS

-Sábado 17.

At. Madrid - Las Palmas. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 14.00.

Osasuna - Cádiz. Hernández Maeso (C.Extremeño) 16.15.

Celta - Barcelona. Pulido Santana (C.Las Palmas) 18.30.

Valencia - Sevilla. Soto Grado (C.Riojano) 21.00.

-Domingo 18.

Rayo Vallecano - Real Madrid. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 14.00.

Granada - Almería. Gil Manzano (C.Extremeño) 16.15.

Mallorca - Real Sociedad. González Fuertes (C.Asturiano) 18.30.

Betis - Alavés. Busquets Ferrer (C.Balear) 21.00.

-Lunes 19.

Athletic Club - Girona. Sánchez Martínez (C.Murciano) 21.00.