Un análisis de LaLiga demuestra el valor de apostar por la cantera

Archivo - Nico Williams, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal durante un partido en la Eurocopa 2024. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha realizado un análisis en profundidad sobre el impacto de la cantera en el éxito deportivo y económico del fútbol español, tomando como referencia la conquista del Mundial 2026 y el rendimiento acumulado de las selecciones españolas, y los datos reflejan que la apuesta sostenida por la formación de talento se ha convertido en uno de los principales motores de competitividad del fútbol español a nivel global.

El estudio realizado por el área de Proyectos de Fútbol de LaLiga, arquitectos del Plan Nacional de Canteras de los clubes de la entidad, muestra que España es la selección europea con mayor éxito internacional acumulado en los últimos diez años, con un total de 23 títulos conquistados entre selecciones absolutas y categorías inferiores masculinas y femeninas, seguidos de lejos por los 9 títulos de Alemania, los 7 de Inglaterra, 6 de Francia y Portugal, 5 de Países Bajos y 4 de Italia.

Desde 2016 se aprecia una aceleración de estos éxitos deportivos, en paralelo a la consolidación del trabajo desarrollado por clubes, federación y LaLiga en materia de formación y desarrollo de jugadores a través de la red de inteligencia colectiva de los Encuentros de Cantera desde 2016 y el Plan Nacional de Mejora y Optimización de Canteras lanzado en 2022.

El responsable de Proyectos de Fútbol de LaLiga, Juan Florit, señaló que los datos muestran que "el compromiso con la cantera a largo plazo" es una estrategia contrastada que "genera resultados" tanto en lo deportivo como en lo económico. "La evidencia demuestra que los proyectos que mantienen una apuesta sostenida por la formación generan más oportunidades para sus jugadores, más valor para sus clubes y mayores éxitos para el conjunto del fútbol español, tanto en clubes como en selecciones", añadió.

Uno de los principales hallazgos del análisis es la estrecha relación entre el éxito de la selección campeona del mundo y el trabajo realizado en las estructuras de formación de los clubes. Según el estudio, 25 de los 26 jugadores convocados por España en el Mundial 2026 pasaron por sistemas de cantera antes de alcanzar la élite, con presencia directa de 11 clubes de LaLiga entre los clubes formadores de la plantilla campeona.

El dato confirma que el éxito de la selección no es consecuencia del trabajo de unas pocas academias, sino el resultado de un ecosistema formativo amplio, diverso y conectado.

Los clubes formadores de los internacionales españoles campeones del mundo que han sido traspasados a otros clubes han obtenido más de 466 millones de euros en ingresos por traspasos de estos futbolistas a lo largo de sus carreras, sin contar posibles ingresos adicionales por derechos de formación u otros mecanismos de solidaridad y compensación.

A esta cifra se suma el valor generado por aquellos jugadores que continúan en sus clubes de origen. Los nueve campeones del mundo que siguen en su club formador representan aproximadamente 545 millones de euros en valor deportivo y patrimonial, evitando importantes costes de mercado y convirtiéndose en activos estratégicos para sus entidades.

El informe también evidencia una relación entre el uso de futbolistas formados en casa y el rendimiento deportivo en competición. Durante la temporada 2025-26, LaLiga volvió a liderar entre las cinco grandes ligas europeas el porcentaje de minutos disputados por canteranos, con un 20,1% del total, por delante de Ligue 1 (16,1%), Bundesliga (11,9%), Premier League (8,3%) y Serie A (7,6%).

Además, varios de los clubes con mayor protagonismo de futbolistas formados en sus propias canteras figuran entre los proyectos más competitivos del fútbol español. En la temporada 2025-26 destacan Athletic Club (69,5% de los minutos disputados por canteranos), Real Sociedad (55,2%), FC Barcelona (47,5%), RC Celta (43,1%), CA Osasuna (26,1%) y Sevilla FC (25,0%), seguidos por Valencia CF (23,8%) y Real Madrid (23,1%).

Estos datos demuestran que apostar por el talento propio no solo es compatible con competir al máximo nivel, sino que puede convertirse en una ventaja competitiva sostenible tanto en el ámbito deportivo como en el económico, ya que los rankings de uso de canteranos correlacionan en gran medida con los primeros puestos de la clasificación final.