Ancelotti: "Es bueno que la afición nos despierte con algunos pitos"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que es "bueno" que la afición les "despierte con algunos pitos" cuando no están dando el nivel que se les exige y destacó la falta de agresividad en la victoria por la mínima frente al Shakhtar (2-1) en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"Hemos empezado bien en los dos tiempos, pero luego bajamos un poco la intensidad. Hemos sido poco agresivos, sin posesión y esto puede costarnos caro en el futuro. Es bueno que la afición nos despierte con algunos pitos, nos alertan", manifestó el técnico italiano en la rueda de prensa posterior al triunfo como locales.

Preguntado por el choque, Ancelotti dijo que ellos "destacan más que otros equipos" por su estilo de juego. Sin embargo, también puso el acento en sus pupilos. "Alaba y Militao han hecho un gran trabajo y de nuestra media no hace falta decir que todo el mundo sabe su calidad. Y Vinicius, que en este periodo ha destacado con sus dos asistencias. Pero no sólo estos jugadores, el Real Madrid es el Real Madrid", sentenció.

"No asimilamos bien el partido con el gol a favor. Y con el balón no fuimos efectivos, ni tan siquiera tuvimos el balón para hacer daño con la posesión. ¿Sólo dos cambios? Hice el de Carvajal para evitar problemas físicos y el de Benzema por cansancio. No quería modificar nada ni cambiar el dibujo", explicó.

En relación a Eden Hazard, que no tuvo un solo minuto este miércoles, el preparador merengue recordó que está "listo para jugar". "Podría haber jugado hoy, o el sábado. Está claro que necesita minutos para buscar su mejor condición y él los va a tener. Los tendrá cuando llegue el momento. Pensé en ponerlo hoy pero preferí meter un extremo como Lucas para disputar más la banda", afirmó.

Por otro lado, Ancelotti aseguró que el Shakhtar "buscó más el balón" en el campo contrario. "Ellos cambiaron en la segunda parte, por eso optamos más por el bloque bajo pero -en cualquier caso- ellos son un equipo distinto a todos los demás".

"Nuestra idea era no saltar a la presión porque es lo que ellos querían. Hicimos una estrategia específica para este partido", finalizó Ancelotti, que destacó la "confianza" de Benzema con el segundo gol. "Fue una combinación fantástica, está enchufado".