Ancelotti: "Cuando este equipo está cerca de un título, la caldera sube de temperatura"

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó que están animados de cara a la ida de las semifinales de la Copa del Rey de este miércoles ante el FC Barcelona porque están "cerca de un título" y eso provoca que este equipo suba "la temperatura de la caldera", aunque avisó de que este primer duelo "no es decisivo".

"Las ganas que tenemos son porque tenemos una revancha por la Supercopa de España y porque estamos cerca de un título, y cuando este equipo está cerca de un título, la caldera sube de temperatura", admitió Ancelotti este miércoles en rueda de prensa.

El italiano apuntó que este partido "hay que prepararlo como siempre". "Con confianza, que es importante para tener personalidad y coraje para hacer un partido completo en el aspecto defensivo y ofensivo. Tenemos ilusión porque estos partidos son los más bonitos para un jugador y es un partido muy importante porque nos falta poco para llegar a una final. Hay muchas cosas que permiten disfrutar de este momento y de intentar hacer lo mejor", indicó.

El técnico madridista ha "evaluado un poco todo" de cara a este nuevo Clásico, que llega casi dos meses después de perder el de la Supercopa de España donde cree que les faltó "compromiso y contundencia" y cometieron "errores individuales". "Repetirlos nos afectaría, pero creo que no se van a repetir porque estamos muy cerca de ganar una competición que es muy importante. Vamos a competir, no es el partido decisivo, pero podemos tomar ventaja", subrayó.

En este sentido, tiene claro que la Copa "es una competición distinta" y que no tiene que afectar a LaLiga Santander. "Estamos a 270 minutos de poder ganar un título. Es rival muy fuerte y será un partido entretenido", remarcó.

"La Copa es una competición que al principio no es la más importante, pero cuando llegas a las semifinales ya lo es. En las primeras fases no siempre pones al mejor equipo por la Liga y la Champions, se vuelve importante no al principio, pero sí al final", añadió Ancelotti, que también dejó claro que el colegiado del encuentro José Luis Munuera Montero "lo intentará hacer de la mejor manera".

El de Reggiolo cree que están en buena posición de cara al tramo decisivo de la temporada y, aunque aclaró que no es "mago", está "convencido" de que lograrán ganar algún título. "Hasta ahora, comparado con el año pasado, llevamos dos puntos menos en Liga, pero no estuvimos en las semifinales de Copa y habíamos perdido la ida de octavos de Champions. No estamos mucho peor, estamos donde merecemos, pero ahora llega lo bueno y lo importante de la temporada", recalcó.

El entrenador del Real Madrid confesó que "todavía" no sabe "quién es el equipo titular" por la calidad de la que dispone y no escondió que "puede ser" que se viese un Clásico sin estar juntos Toni Kroos y Luka Modric, aunque también sabe que este es un partido "donde necesitas de muchas cosas como personalidad, energía y manejar el balón".

"Kroos puede ser titular por la personalidad y la experiencia que se necesita en este tipo de partidos y por eso puede tener más ventaja que otros. Para renunciar a jugadores de este nivel hay que pensarlo", reconoció el italiano.

"TENER DEPENDENCIA DE VINICIUS ES BASTANTE NORMAL"

Sobre Vinicius, ve "un aspecto positivo" que el equipo dependa tanto de su rendimiento. "Por ser uno de los mejores del mundo determina muchos partidos a nuestro favor, así que tener dependencia de él es bastante normal porque en este momento es uno de los mas grandes en el fútbol", subrayó del brasileño, que tendrá "un enfrentamiento entretenido" con Ronald Araujo. "Ojalá lo pueda ganar", deseó.

En cuanto a Karim Benzema, Ancelotti recordó que les ayudó "mucho" la temporada pasada a "ganar títulos" y que por ello le dan "las gracias". "Ojalá podamos dárselas este año. Lo está haciendo bien, llega el momento determinante y tenerle significa estar más cerca de los títulos", apuntó.

El técnico confirmó que Rodrygo Goes "parece que está bien", al igual que Aurelien Tchouameni, que "puede ser titular sin problema" pese a la competitividad ahora de Eduardo Camavinga, que "lo está haciendo muy bien". "Es bueno tener a dos jugadores de este nivel", destacó.

El excentrocampista aseguró que Eden Hazard está "bien" y que "quiere tener minutos" y elogió la mejoría de Antonio Rüdiger, que está "siempre concentrado". "Todavía puede manejar mejor el balón, pero a nivel defensivo el equipo es más sólido porque él y Militao han dado solidez al centro", puntualizó.

Finalmente, Ancelotti no dio importancia a que el Real Madrid no recibiese ningún 'The Best'. "Ha contado mucho el Mundial y este ha dicho que Argentina fue una campeona merecida y es bastante normal que los tres (Leo Messi, Emiliano Martínez y Lionel Scaloni) hayan ganado estos galardones, personalmente les felicito", zanjó, resaltando que los tres primeros clasificados para mejor jugador "son de un nivel extraordinario" y que él no podría "elegir" los suyos por "conflicto de intereses porque son todos del Real Madrid".