Ancelotti: "Estoy en el Real Madrid, sobre todo, gracias a Sergio Ramos"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó este viernes que si el exjugador merengue Sergio Ramos "no hubiera marcado el gol de la final" de la décima Copa de Europa madridista en Lisboa, el técnico italiano "no estaría" en el club merengue, al mismo tiempo que señaló que las palabras del presidente del Barça, Joan Laporta, denunciando "un madridismo sociológico en los centros de poder" solo "desvían la atención".

"Me encanta verlo, saludarlo, obviamente le tengo un cariño especial (a Sergio Ramos). Si estoy aquí es, sobre todo, por Sergio Ramos, si no marca el gol de la final, no estaría aquí. Todo el mundo le tiene mucho cariño. Seguro hará un gran partido, ojalá no marque, pero si marca, puede hacer lo que quiera", afirmó el italiano sobre el ex jugador del Real Madrid, antes de enfrentarse este sábado (18.30) al Sevilla, donde milita ahora el camero.

Para ese duelo, que abre una exigente semana en la que afronta duelo de Champions y el 'Clásico', Ancelotti auguró un "partido difícil", ante un equipo que les demandará "mucho", dada su "plantilla de calidad". "Me preocupa mas que nos olvidemos de lo bueno que hemos hecho antes del parón. Ojalá volvamos al mismo nivel", agregó.

"El equipo está bien, los que han vuelto lo han hecho bien, en buenas condiciones. Los sudamericanos han recuperado bien, todos están disponibles, incluido Alaba. Tuvimos un problema con Ceballos, que no está disponible. La dinámica es buena, será una semana importante. Estamos bien para afrontarla", aseguró el técnico.

Entre esos internacionales en selecciones latinoamericanas, Ancelotti confirmó que Rodrygo, Vinícius y Valverde "parece que han recuperado bien" y están "frescos", por lo que apuntan a ser "titulares y terminar el partido" ante los hispalenses.

"Es importante saber dónde un jugador quiere jugar. A veces juegan donde no les gusta por la exigencia del equipo, como Camavinga, Tchouameni, Rodrygo... Es un delantero completo, que puede jugar como '9', primero está la exigencia del equipo y después, la individual. Ninguno me dice que no lo va a hacer, eso es altruismo", comentó sobre la solidaridad de la plantilla, en concreto la del delantero carioca.

Preguntado sobre la alineación para el Sánchez-Pizjuán, Ancelotti avanzó que Tchouameni, Camavinga y Valverde, centro del campo titular en las dos primeras jornadas cuando "no pensaba demasiado en las rotaciones", podrían repetir en Sevilla "sin problema".

También está recuperado el centrocampista turco Arda Güler, aunque "le falta condición", por lo que no competirá hasta dentro de "10 días ó 2 semanas". "No está contento, quería empezar de forma diferente, pero es joven y tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo bien aquí", dijo.

Más allá de lo deportivo, Ancelotti apuntó que "hay cosas más importantes" que las declaraciones del excolegiado Estrada Fernández, quien afirmó que existe una sala junto a la sala VOR oficial que desconocía LaLiga, según sus palabras. "Dejo trabajar lo mejor posible al sector arbitral, sin demasiada presión, porque ahora hay mucha presión", reconoció.

En el asunto arbitral, y después de que Laporta denunciara "madridismo sociológico" en el poder, el técnico pidió "no desviar la atención", porque "la Justicia ya está investigando". "Todas estas palabras es una manera de desviar la atención, que a nivel judicial no es bueno", criticó al mandatario azulgrana.

Finalmente, Ancelotti avanzó que "pronto" habrá noticias sobre su futuro en el Real Madrid, sin confirmar ni desmentir si comenzará la aventura como seleccionador de Brasil a partir del próximo curso. "Estoy muy contento con el Real Madrid. Soy un poco egoísta, porque un poco de egoísmo es necesario para hacer bien tu trabajo. Hay muchos rumores, pero pronto se aclarará todo", concluyó.