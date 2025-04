Ancelotti: "El estrés es gasolina para mí, no me molesta, me da energía"

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reiteró este martes que está "feliz" en el conjunto madridista y que aunque la "mucha presión" que existe en la actualidad le supone "estrés", esto le supone "gasolina y energía", mientras que también defendió su forma de gestionar el vestuario porque no es su estilo usar "el látigo" y reconoció que sus posibilidades de levantar un título "pasan por ganar" al FC Barcelona en los dos partidos que les enfrentan, uno de ellos la final de la Copa del Rey del sábado.

"Estoy muy bien con el club porque el club es consciente que ha sido un año más complicado que el pasado porque creo que es muy raro encontrar una temporada como la del año pasado. La luna de miel sigue y estoy muy contento y muy feliz, con mucha presión, pero obviamente esto siempre es así en este momento de la temporada porque siempre hay mucha presión porque se acerca al final y poder tener éxito está muy cerca", afirmó Ancelotti en rueda de prensa.

El técnico madridista ve "evidente que aumente el estrés por la presión". "Como siempre he dicho, el estrés es gasolina para mí, a mí no me molesta, me da más energía para pensar más las cosas y hasta que me levanto por la mañana todo va bien", aseveró.

Lo que tiene claro el preparador del 15 veces campeón de Europa es su forma de gestionar una plantilla. "Intento manejar la relación con las personas por como soy. Piensas (al periodista) que nunca me he enfadado esta temporada y me he enfadado muchas veces, pero no significa tener mano dura", puntualizó.

"Mi carácter es el de tener una relación abierta con las personas al mismo nivel y para tenerla es fundamental tener respeto y ser respetado. Aquí ha pasado también ahora cuando los momentos son complicados. Soy de mano izquierda porque nadie ha tenido relación conmigo con mano derecha ni mi padre, ni mis entrenadores ni mis profesores. Manejar a las personas con el látigo para mí no es la manera", zanjó.

El de Reggiolo advirtió que "en el fútbol todo es posible" y que podría darse si logra el doblete Liga-Copa y el FC Barcelona no ganase la Champions y dejó claro que no tiene "ninguna revancha contra nadie ni contra nada" de cara a su continuidad el año que viene. "Siempre he dicho me encanta este banquillo, me ha encantado la primera etapa y me está encantando esta segunda y que esto pueda seguir en lo más lejos posible. Si un día va a terminar, agradecer y quitarme el sombrero con este club", zanjó.

De todos modo, no olvida que sus posibilidades de ganar dos títulos "pasan por ganar" al Barça. "Esto es la única duda que no tenemos en este momento. Ahora hay que salir bien del próximo partido ante el Getafe y focalizarnos en la final de Copa para la que tenemos la confianza que lo podemos lograr. Obviamente, hay que cambiar algo en este sentido y algo vamos a cambiar", deslizó.

De cara a este partido, el entrenador del Real Madrid confesó que no le gusta demasiado que el favoritismo parece recaer totalmente sobre los de Hansi Flick. "Parece que están mejor que nosotros, pero una final es una final y es algo imprevisible. Poner al Real Madrid como víctima en una final me parece un poco exagerado", zanjó.

LA PERSISTENTE NECESIDAD DE ENCONTRAR EL EQUILIBRIO

Ancelotti no escondió su "responsabilidad" a la hora de diseñar sus onces. "Esto es un análisis que podemos hacer al final de la temporada, ojalá que esta consideración pueda ser corta y pase a un segundo plano", apuntó, sabedor de que el equilibrio ha sido un problema "bastante evidente" en esta campaña.

"Hemos perdido dos piezas fundamentales atrás que nos ha costado un poco reemplazarlas y hemos cambiado un poco la idea de nuestro juego porque tenemos jugadores con distintas características. Hemos tenido dificultad para encontrar este equilibrio que ojalá lo podemos encontrar en este último tramo porque está nos jugamos mucho en lo que queda. Si no lo tenemos tendremos dificultades para ganar, pero si lo tenemos se puede ganar", recalcó.

El entrenador madridista también aseguró que Kylian Mbappé sólo "está dolido por la lesión porque no puede ayudar el equipo" y no por los pitos que haya podido recibir y que "lo está intentando todo para estar disponible para el sábado" en la final de Copa del Rey.

De su posible sustituto, Endrick, remarcó que "no ha cambiado nada especial" en su situación porque ahora esté jugando más porque el delantero brasileño "está progresando y trabajando muy bien", mientras que de Fran García destacó que "ha mejorado" y que el hecho de que se haya decantado por Eduardo Camavinga se debe porque este está "más acostumbrado a jugar un poco más por dentro", resaltó.

Sobre el Getafe, el de Reggiolo recordó que es un rival que "juega un fútbol intenso y que está muy bien organizado y hace muchos duelos". "Es un equipo fuerte que tiene idea muy clara. Nos espera este tipo de partido y creo que estamos listos preparados porque más se acerca al final de la temporada más importantes son los partidos para todos los equipos porque no jugamos mucho", detalló, sin confirmar si hará rotaciones aunque en el entrenamiento del martes vio que "algunos siguen un poco cansados".

De lo que no se quejó es de jugar en miércoles pese a tener la final de Copa el sábado y con el FC Barcelona teniendo un día más de descanso. "El Athletic había jugado el jueves y no se podía jugar el sábado para jugar el martes. Está bien porque tenemos tiempo suficiente para recuperar también porque jugamos prácticamente muy cerca y no tenemos viaje después del partido. También se podía hacer una hora un poco mejor porque mucha gente a las 21.30 está durmiendo. Ojalá no se duerman mis jugadores mañana", sentenció.