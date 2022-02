Ancelotti: "Hoy ha demostrado Bale que está comprometido"

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendió la actuación de Gareth Bale este sábado, titular por primera vez tras 168 días, y dijo que está "comprometido" con el equipo, aunque no pudo garantizar su titularidad el próximo martes frente al PSG tras empatar sin goles con el Villarreal en La Cerámica.

"¿Bale, titular el martes? ¡Qué pregunta! No sé, tenemos que esperar y ver lo que pasa en los próximos dos días. Ahora tenemos que recuperar a todos y creo que Bale ha tenido la oportunidad y ha cumplido. Ha jugado bien, merecía marcar, ha sido peligroso y todo lo que le he dicho que tenía que hacer lo ha hecho bien", indicó Ancelotti.

"Tuvo una lesión importante en septiembre cuando ya había empezado a jugar, esta lesión muscular le llevó tiempo para recuperarse y después le ha costado tiempo ponerse en buenas condiciones para evitar problemas. Hoy ha demostrado que está con nosotros y está comprometido", sentenció sobre el internacional galés.

En relación al choque, el italiano lamentó la falta de acierto. "Nos ha faltado un poco de acierto en los últimos partidos, hoy quizá un poco más, incluso de suerte. Podíamos haber marcado en tres veces en un mano a mano con el portero, dos largueros...", enumeró el de Reggiolo.

"Me preocuparía si no encontráramos ocasiones. Por supuesto que me gustaría tener más efectividad, pero lo que me preocupa es la versión de la primera parte cuando estuvimos poco comprometidos; pero luego mejoramos en la segunda parte siendo más verticales recuperando el balón", analizó.

"Era bastante claro lo que nos faltaba, en la primera parte teníamos un bloque demasiado bajo y no hemos sido agresivos en el choque, en el duelo, en el uno contra uno y por esto el Villarreal ha tenido más control. En la segunda parte todo ha sido completamente diferente. El equipo fue más agresivo sin balón", añadió Ancelotti.

Por último, preguntado sobre la actitud de los últimos rivales con Vinicius, el técnico italiano dijo no estar preocupado. "No me preocupa que los rivales provoquen a Vinicius. Él tiene que entender que esto puede pasar y él tiene que estar concentrado y hacer lo que tiene que hacer. No tiene que perder energía en estas cosas", finalizó.