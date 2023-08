Ancelotti: "A nivel ofensivo hay mucha variedad con este sistema"

"Kepa tendrá que jugar antes o después"



El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró satisfecho con el partido de su equipo este sábado en la victoria (1-3) ante la UD Almería, donde de nuevo brilló Jude Bellingham y un sistema con "mucha variedad" en ataque.

"La madurez y la personalidad que tiene el jugador, y le ha ayudado estar en Alemania tres años, son los motivos por los que se está adaptando muy bien a la Liga, a nuestro estilo. Está muy bien, sí", dijo en rueda de prensa sobre Bellingham.

El inglés firmó dos goles en la segunda jornada de LaLiga EA Sports y en Almería dejó una buena actuación ofensiva un Madrid que le faltó equilibrio atrás. "Nos han sorprendido en la primera contra que han hecho, la verdad es que han hecho una contra perfecta, se podía haber manejado mejor. No hemos perdido el control, la cabeza, poco a poco el equipo ha entrado en el partido", afirmó.

"Hemos tenido muchas oportunidades, mucha movilidad en ataque. No tenemos una posición fija y esto descoloca mucho al rival en defensa. Tenemos mucha variedad en ataque esto nos permite tener oportunidades. Al final nos pusimos con un bloque más bajo cuando entró Modric y Camavinga, dos líneas de cuatro. A nivel defensivo no te permite controlar muy bien las bandas, pero a nivel ofensivo hay mucha variedad con este sistema", añadió sobre el rombo.

Por otro lado, Ancelotti fue preguntado por Lunin y sus opciones de quedarse en la portería ante el fichaje de Kepa. "Ha jugado muy bien Lunin, como en Bilbao. Tenemos confianza en él igual que en Kepa, que antes o después tendrá que jugar. Puede ser el próximo partido", afirmó.

Además, el técnico de Madrid insistió en que Modric y Kroos tendrán sus minutos y que no hay reto de goles con Vinícius como delantero centro, destacando también la opción que tiene en el banquillo con Joselu "si el partido está cerrado".

Por otro lado, Ancelotti fue preguntado por si se bajaría el sueldo para que la cámara de LaLiga no entre en el vestuario. "La cámara no entra porque tenemos el derecho. Si estuviera obligada a entrar, me reduzco el sueldo para que no entre", afirmó, después de un partido "intenso" sin dar importancia al calor.