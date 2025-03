Ancelotti y el penalti de Julián Álvarez: "He visto la imagen y parece que hay dos toques"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, expresó este miércoles que tras ver la repetición del lanzamiento de Julián Álvarez en la tanda de penaltis "parece que hay dos toques" la razón que el VAR había "detectado" para darlo por fallado, al mismo tiempo que confesó que cuando vio "la cara de Endrick", decidió que Antonio Rüdiger fuera el lanzador del quinto penalti.

"El partido ha sido como siempre difícil, más por el gol que hemos encajado en el primer minuto. Ellos defendían y nos intentaban buscar descolocados. La prioridad eran las posesiones eficaces, pero la prioridad no era complicarse el partido. Buscar oportunidades contra el Atlético es complicado, es uno de los mejores equipos en ese sentido. Trabajan y defienden muy bien", analizó Ancelotti en rueda de prensa.

El italiano insistió en que en la primera parte perdieron "balones innecesarios" que provocaran contragolpes rojiblancos, porque sería así, con el 2-0, cuando el partido "sí era complicado". "A veces parecía que necesitábamos marcar gol porque estábamos fuera, pero nunca hemos estado fuera de la eliminatoria", recalcó el de Reggiolo.

Preguntado por la agónica y decisiva tanda de penaltis, Ancelotti confesó que el cuerpo técnico tenía "dudas" con el lanzador del quinto penalti. "Pero hemos elegido a Rüdiger porque ya marcó el quinto ante el City. Teníamos dudas entre Endrick y Rüdiger, he visto la cara de Endrick y he dicho que mejor Rüdiger", explicó.

"La he vivido con tranquilidad, porque no te puedes volver loco, tienes que esperar. No sé que puede marcar la diferencia, yo elijo a los más fríos. Una tanda es una lotería, es cara o cruz, y nos ha tocado cara. Los atléticos tienen que salir con la cabeza muy alta, han jugado muy bien", elogió a su rival.

Además, defendió los dos toques de Julián Álvarez al balón en su lanzamiento de penalti en la tanda, una acción que tuvo que revisar el VAR. "Los árbitros ya lo habían detectado antes de que nos diéramos cuenta nosotros. Yo no me había dado cuenta. He visto la imagen y me parece que hay dos toques", señaló.

En esa tanda no iba a tirar Vinícius Júnior, uno de los cambios en la prórroga y que "con mala suerte" falló un lanzamiento desde los once metros en la segunda parte del partido. "Lo he cambiado porque estaba cansado", indicó.

"Camavinga había bajado el nivel en los últimos partidos, pero hoy ha entrado aportando mucho. Tchouaméni tenía tarjeta y he preferido cambiarlo para evitar riesgos. Camavinga y Valverde han jugado un partido muy bueno a nivel defensivo y ofensivo", alabó, antes de confirmar que Ferland Mendy podría tener "una lesión muscular" porque "ha sentido un pinchazo atrás".