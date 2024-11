Ancelotti: "La preocupación es normal, la noche va a ser muy larga"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que la "preocupación" tras perder 1-3 ante el AC Milan en Champions es "normal", por lo que "la noche va a ser muy larga", aunque cree que "es bueno" estar "hundido" para reflexionar y "empezar a ser el equipo del año pasado".

"No es tan importante ser paciente o no. Nos falta algo y se ve en el campo, el equipo no es capaz de mostrar un buena versión y tenemos que arreglarlo. La preocupación es normal y la noche va a ser muy larga. Tenemos que encontrar la solidez que hemos tenido durante mucho tiempo. Hemos encajado siete goles en los últimos dos partidos y es demasiado para un equipo que ha construido su fuerza en la solidez", analizó el italiano en rueda de prensa tras el duelo ante los italianos.

Para Ancelotti, "la facilidad con la que llegan los rivales es el problema principal" que tienen que "arreglar". "Cuando no hay solidez, tienes que tener más orden y trabajar juntos. No digo que los jugadores sean vagos, pero no somos capaces de hacer un trabajo colectivo eficaz. No podemos estar así a nivel defensivo", criticó.

"Es muy importante que todos tomemos responsabilidad, porque ganamos juntos y, cuando hay que sufrir y luchar, tenemos que hacerlo juntos, así cogemos más fuerza. Los jugadores tienen que dar un paso adelante, y yo con ellos. Sufrir te une más y puedes salir del mal momento lo antes posible. Es bueno que los jugadores y yo estemos hundidos, así podemos pensar como mejorar nuestra versión", reflexionó el de Reggiolo.

Para el preparador madridista, que este martes igualó a Alex Ferguson como el entrenador con más partidos en la historia de la Liga de Campeones (214), no hay un problema de actitud, pero sabe que "ahora habrá críticas". "El vestuario es sano, ahora hay que aceptar la realidad, no lo estamos haciendo bien, así es complicado llegar al final de la temporada. La clave está en defender mejor. Tenemos la confianza que este equipo va a mejorar, como siempre", opinó.

"No es mi momento más delicado, cada año hay momentos difíciles, entra dentro de la normalidad. Este equipo ha tenido una racha muy buena y ha caído muy rápidamente en los últimos partidos, pero es parte del fútbol, pero lo bueno es que puedes reaccionar pronto. Podemos empezar a volver a ser el equipo del año pasado este sábado", agregó sobre esta crisis en el inicio de temporada, tras la segunda derrota consecutivas después del 0-4 del Clásico.

Finalmente, Ancelotti no quiso valorar el mensaje de Mina Bonino, pareja de Fede Valverde, en redes sociales, donde dijo: "cuando van a entender que Fede no es extremo, tengo que cerrar esto porque me llevan presa". "De lo que opine la gente en redes es muy complicado opinar. He quitado a Valverde porque no estaba al cien por cien, tenía un problema en la espalda, no estaba en su mejor nivel físico", concluyó sobre el cambio del uruguayo al descanso.