Ancelotti: "La presión es la gasolina para hacer mejor nuestro trabajo"

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tiene claro que para él "la presión" es la "mejor gasolina" para ejercer "mejor" el trabajo en un banquillo y confesó que su experiencia en la que se sintió más presionado fue "al inicio" de su carrera en la Segunda División italiana porque le costaba mucho "manejar el estrés", mientras que augura "un partido muy difícil" ante el Getafe este jueves, un rival que les exigirá "mucho" y que juega "bien al fútbol".

"A nivel personal, dónde he sentido más presión ha sido al principio de mi carrera en la Segunda División en Italia. Ahí me costaba mucho manejar el estrés, tanto que a mi asistente le decía en el 96 que no iba a llegar hasta el 2000. Pero poco a poco te acostumbras a la presión y empiezas a pensar que es la gasolina para hacer mejor tu trabajo", explicó Ancelotti este miércoles en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga EA Sports ante el Getafe en el Coliseum.

De todos modos, el italiano no quiso valorar la decisión de Xavi Hernández de abandonar el FC Barcelona en junio, la cual respeta y entiende. "Respeto mucho a todos los entrenadores, tenemos un trabajo fantástico y con presión", comentó. "La entiendo", replicó preguntado por si comprendía lo que había decido el egarense.

Declaraciones que llegan en la previa a "un partido crucial" ante el Getafe en Liga, que podría devolverles el liderato. "Es un rival difícil que nos va a exigir mucho, pero el equipo está bien. El Getafe es un equipo muy sólido que juega bien a fútbol y muy contundente en los duelos, por lo que será un partido exigente", analizó.

"Son un equipo bien organizado y que tiene jugadores de calidad. Borja Mayoral ha marcado 14 goles porque es un equipo muy directo, pelean mucho y son muy agresivos. Es un equipo que me gusta mucho y tengo que felicitar a mi amigo Bordalás que está haciendo un trabajo fantástico y tenemos la misma idea de fútbol", añadió el de Reggiolo sobre las virtudes de su rival.

En cuanto a la cantidad de partidos que el Real Madrid ha tenido que remontar, el técnico madridista cree que cada partido "tiene su historia". "El hecho de remontar significa que tenemos recursos en la plantilla y que los jugadores que entran en el partido siempre aportan. Ahora tenemos cinco cambios y creo que esto es muy importante para manejar los partidos", apuntó.

Sobre la situación de que Luka Modric no calentara ni ante Almería ni frente a Las Palmas, Ancelotti reiteró que sólo mandará al croata hacerlo si "va a aportar al partido". "Hay que tener en cuenta que un jugador joven como puede ser Arda Güler puede calentar y no jugar y no pasa nada. Pero eso no se lo puedo hacer a Luka Modric que tiene 39 años, ha ganado la Champions y es una leyenda del club", puntualizó.

En cuanto al estado de forma de Vinícius Jr, que ha marcado cinco goles en los últimos cuatro partidos, el preparador blanco considera que está "a su mejor nivel". "Está bien físicamente, aportando muchos goles. Es muy peligroso y siempre aporta a nivel ofensivo y también lo intenta cuando no tiene que intentarlo. Esta es su fuerza, intentarlo hasta desgastar al rival", remarcó del brasileño.

Por último, el entrenador del Real Madrid, que no desveló quien será el portero titular ante el Getafe, pidió paciencia con Arda Güler. "Está progresando muy bien, cada día está mejor a nivel físico y se está acostumbrando a la intensidad que tenemos. Va a tener minutos, pero como he dicho hay que ser pacientes con él porque es un niño de 18 años. Entiendo que hay mucha presión sobre él, con un país entero queriendo verle jugar en el Real Madrid", concluyó.