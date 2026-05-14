Ancelotti renueva como seleccionador de Brasil hasta 2030

Archivo - Carlo Ancelotti - John Walton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El técnico italiano Carlo Ancelotti renovó este jueves su contrato como seleccionador de Brasil hasta 2030, como muestra del "trabajo" del que fuera entrenador del Real Madrid y de la "confianza que se ha ganado de la plantilla".

"La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y el entrenador Carlo Ancelotti han renovado su contrato por otros cuatro años, hasta el Mundial de 2030", anunció la CBF en un comunicado.

La Federación Brasileña destaca que el acuerdo refleja el apoyo de la CBF "al trabajo realizado por el entrenador" y "la confianza que se ha ganado de la plantilla y de los aficionados brasileños desde su llegada a finales de mayo de 2025".

"Llegué a Brasil hace un año. Desde el primer minuto, comprendí lo que significa el fútbol para este país. Durante un año, hemos trabajado para devolver a la selección brasileña a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más. Más victorias, más tiempo, más trabajo. Nos complace anunciar que continuaremos juntos por otros cuatro años. Seguiremos juntos hasta el Mundial de 2030. Quiero agradecer a la CBF su confianza. Gracias, Brasil, por la cálida bienvenida y por todo el cariño", dijo Ancelotti.

El presidente de la CBF, Samir Xaud, celebró la renovación del contrato de Ancelotti y destacó que la decisión se ajusta al proyecto deportivo para los próximos años. "Hoy es un día histórico para la CBF y para el fútbol brasileño. La renovación del contrato de Carlo Ancelotti representa un paso más en nuestro compromiso de ofrecer a la selección nacional pentacampeona del mundo una estructura cada vez más sólida, moderna y competitiva", afirmó.

"Trabajamos a diario para mantener a Brasil al más alto nivel del fútbol mundial, prestando especial atención al desarrollo de otras selecciones nacionales, a las competiciones organizadas por la CBF y al fortalecimiento de los clubes y federaciones del país", añadió.

Ancelotti fue anunciado como seleccionador de Brasil en mayo de 2025 y en los diez partidos que lleva en el cargo ha firmado cinco victorias, dos empates y tres derrotas. La 'canarinha' aspira a recuperar el trono mundial este verano, que no ostenta desde 2002, mientras que la Copa América no la gana desde 2019.