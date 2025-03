Ancelotti: "Si dicen que he defraudado, me molesta, pero confío totalmente en la justicia"

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, señaló este viernes que si dicen que ha "defraudado", le "molesta", aunque no está "preocupado" y confía "totalmente en la ley y la justicia", después de que la Fiscalía haya solicitado casi cinco años de presión para el preparador italiano por presuntamente haber defraudado al erario público más de un millón de euros en 2014 y 2015.

"Tengo que ir a declarar la próxima semana y voy con todo. Aquí no es el lugar para debatir esto, lo de la próxima semana es una apelación que ha hecho la Fiscalía, porque ya ha habido un primer juicio que he ganado, ahora hay la apelación", explicó el preparador italiano en rueda de prensa desde Valdebebas.

En la previa del partido de LaLiga EA Sports de este sábado entre el Real Madrid y el CD Leganés, el técnico del conjunto madridista reiteró que confía "totalmente en la ley y en la justicia", por lo que no está "preocupado" por este asunto. "Obviamente, si dicen que he defraudado, me molesta, voy a declarar con ilusión", agregó a preguntas de los medios.

La Fiscalía de Madrid solicita cuatro años y nueve meses de prisión para Ancelotti por presuntamente haber defraudado al erario público 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 y 2015. La deuda tributaria ha sido cobrada por la Agencia Tributaria mediante embargo, ascendiendo finalmente a un total de 1.217.958,24 euros, un recargo de apremio de 243.593,71 euros y 47.298,10 por intereses.

El representante del Ministerio imputa al acusado dos delitos contra la Hacienda Pública y le reclama dos penas de multa que ascienden a un total de 3.186.237 euros, según consta en el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press. Será juzgado el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid.

El fiscal considera que a pesar de que confirmó su condición de residente en España a efectos fiscales, y de que reflejó que su domicilio estaba en Madrid, solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y omitió el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen que ficticiamente pretendía haber cedido a otras entidades.