Ancelotti: "Si jugamos así, no vamos a ganar al Atleti, eso está bastante claro"

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha dicho que "está bastante claro" que sus pupilos "no" van a ganar al Atlético de Madrid el próximo martes, para la ida de los octavos de final en la Champions League, si juegan igual que este sábado ante el Real Betis Balompié en la jornada 26 de LaLiga EA Sports, saldado con derrota por 2-1.

"Si jugamos así, no vamos a ganar el martes, esto está bastante claro. Este partido nos sirve para despertarnos, de lección para el próximo partido. Parecía que en los últimos tiempos el equipo estaba mucho más ordenado, mucho más compacto; pero hoy no hemos sido capaces de hacerlo como en los partidos anteriores", comentó Ancelotti en rueda de prensa desde el Estadio Benito Villamarín.

"Creo que hemos empezado bien y después no hemos sido capaces de tener el ritmo inicial, a nivel de actitud y compromiso. Se nos ha escapado el control del partido contra un equipo que ha jugado mejor que nosotros y que ha merecido ganar", admitió el entrenador merengue.

Además, describió como "un golpe duro" esta mala cosecha en el feudo bético. "Tenemos que reaccionar, perder en este momento de la temporada cuesta porque todos los equipos corren y nosotros en este partido no lo hemos hecho bien", agregó Ancelotti delante de los periodistas.

"No estoy en la cabeza del jugador", se excusó sobre qué había podido ocurrir para el bajón de concentración entre sus pupilos. "Lo que ha pasado es esto: el ritmo inicial, la buena posición en el campo de los primeros 20 minutos no hemos sido capaces de tenerla en todo el partido. Después poco a poco hemos empezado a perder el balón", subrayó.

"Hemos perdido 27 balones en la primera parte, demasiadas pérdidas. Y el Betis ha vuelto a entrar dentro del partido", explicó el entrenador del Real Madrid, que mediada la segunda parte sustituyó a Kylian Mbappé y pensó quizá en ese inminente compromiso europea ante el Atleti.

"Él ha tenido este problema [con una muela], no ha entrenado mucho y no estaba a su mejor nivel. Esto ha sido bastante claro. Para evitar problemas he preferido quitarlo y meter a Endrick, que está en una buena dinámica. Por el problema al diente, ha entrenado poco y no estaba a su 100%", reiteró Ancelotti sobre los problemas de Mbappé esta semana.

"La línea de arriba sirve para, cuando tú no puedes presionar, cortar pases entre líneas. Y cuando tú estás bien, como en la primera parte, meter presión a los cuatro de atrás. En la primera parte lo hemos hecho bien, en la segunda parte... los primeros 20 minutos bien hecho y después los otros 70, mal", concluyó un Ancelotti visiblemente enfadado.