Ancelotti: "Tenemos que tener fe con Bale"

"Un jugador que no se enfada si no juega no es un jugador", dijo en alusión a Hazard

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó que la afición blanca debe "tener fe" en el delantero galés Gareth Bale, que un futbolista que no se enfada si no juega "no es un jugador" y anunció que el centrocampista belga Eden Hazard "va a tener minutos" en el encuentro de este sábado (21:00) de LaLiga Santander contra el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu.

"Bale se ha entrenado hoy. No va a ser convocado porque ha tenido pocos minutos. Se va a Gales con el equipo nacional, que va a evaluar si juega o no. Lo importante es que Bale está bien, tiene el alta, pero ni Gales ni el jugador van a tomar riesgos si no se encuentra bien", manifestó en rueda de prensa.

Ancelotti reconoció el cariño que tiene al jugador por su anterior etapa y destacó los logros en los que contribuyó. "No soy su padre. La afición puede que está enfadada por que puede ser que el último período no fue bueno. Pero que a nadie se le olvide lo que ha hecho: nos ha ayudado a ganar la Copa del Rey en 2014 y la 'Champions' contra el Liverpool. La afición no olvida esto. Tenemos que tener fe. Ha tenido una lesión importante y cuando vuelva y merezca jugar, lo va a hacer",. aseguró.

Frente al Rayo, el técnico italiano desea ver a un Real Madrid que haga un "partido completo". "Jugamos contra un equipo que me gusta, muy directo y que defiende bien. Necesitamos a un Madrid que no tiene solo una identidad y se sabe adaptar a las necesidades del partido", manifestó.

Los cambios se hacen para tener motivados a los jugadores, explicó, o para dar descanso. "No me parece que el equipo esté muy cansado. En el último partido hice dos cambios, pero no quería cambiar la inercia. Modric, Casemiro y Kroos lo hicieron bien. Después del parón hemos ganado cuatro de cinco partidos y estoy satisfecho con lo que han hecho", esgrimió.

"ENFÁDATE CON EL ENTRENADOR"

Desveló una conversación con un jugador con el que comentó que cuando no juega bien el futbolista entiende que no debe jugar. "Si el jugador lo entiende, ¿por qué se enfada? Capello me dijo que un jugador que no se enfada no es un jugador. 'Enfádate con el entrenador, no con la persona'. Capello me dijo: 'Lo entenderás cuando seas entrenador'. Y lo he entendido muy bien", señaló.

A su juicio, Eden Hazard "no está contento porque tiene calidad y está entrenando bien". "Es profesional y merece tener minutos y los va a tener si sigue así. Lo importante es que esté 'enchufado'. Es muy profesional en el entrenamiento y va a tener minutos. ¿De inicio? Tengo que pensarlo ...", indicó.

Por otro lado, Ancelotti dijo ser sensible a los pitos de parte del Bernabéu por el juego del Real Madrid en el partido de la Liga de Campeones contra el Shaktar. "La reacción de la grada la tenemos que tener en cuenta. El equipo defendía muy bajo y no le ha gustado. Cuando pita está claro que te van a exigir más", subrayó.