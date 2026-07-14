Ander Herrera regresa al Real Zaragoza 15 años después

Archivo - El futbolista español Ander Herra vistiendo la camiseta del equipo argentino Boca Juniors antes de un partido en el estadio Alberto José Armando, conocido como "La Bombonera". - Europa Press/Contacto/Manuel Cortina - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Ander Herrera fichó este martes por el Real Zaragoza, en su regreso al club aragonés después de 15 años, y tras el reciente descenso de la entidad desde LaLiga Hypermotion a la Primera Federación en la temporada pasada, según ha comunicado el club.

Ander Herrera y el Real Zaragoza llegaron a un acuerdo para que el bilbaíno vuelva a vestir la camiseta 'maña' durante una temporada, hasta 2027, 15 años después de abandonar el club aragonés, cuando en 2011 se marchó al Athletic Club.

Desde entonces, el centrocampista ha disputado cerca de 600 partidos como profesional, siendo su última experiencia profesional el Boca Juniors argentino, con el que rescindió su contrato el pasado 11 de junio. Ahora, el vasco tendrá como objetivo devolver a la entidad que le formó al fútbol profesional, después de que el Real Zaragoza descendiese a Primera Federación, mostrando así "su sentimiento 'zaragocista' en un momento clave para el futuro del club", según el comunicado.

El de Bilbao llegó a las categorías inferiores del Real Zaragoza a los 11 años y debutó con el primer equipo en 2009 a los 19 años. Después de su paso por el conjunto 'maño', Herrera firmó por el equipo de su tierra, el Athletic Club, a las órdenes del argentino Marcelo Bielsa, logrando en su primera temporada disputar la final de la Liga Europa y la Copa del Rey.

En 2014, fichó por el Manchester United de la Premier League, entidad en la que levantó sus primeros títulos a nivel de clubes -una FA Cup, una Community Shield, una Copa de la Liga y la Liga Europa de la temporada 2016-17-, disputando cerca de 200 partidos en cinco temporadas.

El vasco también defendió la camiseta del Paris Saint-Germain francés durante tres temporadas en las que cosechó siete títulos nacionales: Dos Ligas, una Copa de la Liga, dos Copas de Francia y dos Supercopas. El centrocampista regresó en 2023 al Athletic, levantando la Copa del Rey de 2024 en La Cartuja.

"Ahora, con cerca de 600 partidos como profesional a sus espaldas, Herrera regresa a casa, a su Real Zaragoza. Desde el club nos mostramos tremendamente ilusionados con una incorporación de gran nivel de cara a esta temporada en Primera Federación", concluyó el comunicado.