Andersson: "El 3-0 me parece demasiado, pero sólo es una derrota"

Publicado 10/06/2019 23:41:51 CET

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Suecia, Janne Andersson, recalcó que jugaron este lunes ante España de la manera que la tienen que hacer "contra un equipo tan bueno" y aseguró que le pareció "demasiado" el 3-0 final, sobre todo porque cuando iban 0-0 al descanso pensó que podrían sacar algo positivo.

"La forma de jugar era la que teníamos que hacer contra un equipo tan bueno. En la primera mitad los hicimos bastante bien y Robin Olsen estuvo muy bien y luego ellos no encontraron sus definiciones. Tras el 0-0 al descanso sentía que podíamos conseguirlo y el partido estaba donde queríamos cuando llegó el penalti, que fue una pena, y luego el segundo que llegó cuando pensábamos que podíamos encontrar soluciones ofensivas y fue como una ducha fría", expresó Andersson en rueda de prensa.

El técnico advirtió que no le preocupó el dominio del combinado español. "Tuvo mucha posesión de balón, pero donde queríamos nosotros", indicó. "Que el marcador sea 1-0, 2-0 ó 3-0 no importa porque se trata de la victoria, no de los goles, aunque me parece demasiado, pero sólo es una derrota", incidió.

"España es la favorita y seguramente sea uno de los dos que pase. Solamente sé que tenemos que centrarnos en el próximo partido y que queremos ser los otros que pasen", sentenció Andersson, que confesó que les fastidió "un poco" la tempranera lesión de Claesson.