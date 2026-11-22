Mauricio Pochettino, Liverpool - Manchester United - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Liverpool superó (4-0) este domingo a un Manchester United con un jugador menos desde la roja a Leny Yoro a los ocho minutos de un aciago estreno para Mauricio Pochettino en el banquillo 'red devil', mientras que el Brighton, segundo de la Premier, tropezó in extremis contra el Hull City (2-0).

Anfield se le atragantó a un Pochettino recién llegado como último intento de reflotar a un United de capa caída los últimos años. La mala decisión de Yoro como último defensa de hacer falta a Alexander Isak, cuando incluso el control del delantero no había sido bueno, dejó con 10 al United para casi todo el partido.

Poco después llegaron los goles de Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz, señalando la decisión del técnico argentino de contar con un desaparecido del mapa como Matthijs De Ligt. El United dio gracias de no encajar más en el primer tiempo, pero el 3-0 llegó pasada la hora de encuentro, de Rio Ngumoha tras una carrera de Bradley Barcola.

El United, en zona de descenso, no pudo contener a un Liverpool que aún quiso hacer sangre con el 4-0 del español Víctor Muñoz. Los de Andoni Iraola no dejaron escapar la opción de reivindicarse en el clásico de Inglaterra y de afianzar la zona Champions con 21 puntos.

Mientras, un doblete de Oli McBurnie en el descuento sentenció a un Brighton que vio escaparse el partido en los últimos minutos, también con la expulsión de Costinha en el 89'. El invicto MKM Stadium lo sujetó un Konstantinos Tzolakis que venía de encajar siete goles de Países Bajos. El Brighton fue incapaz de franquear esa portería y se llevó el golpe al final.

Los del sur de Inglaterra se quedan segundos en la tabla con 22 puntos, los mismos que un Manchester City que había empatado el sábado contra el Fulham, y a seis del líder Arsenal, que también se había dejado puntos (2-2) contra el Newcastle.