Ángel Haro: "El Sevilla simuló que había una lesión inhabilitante para que no se reanudase el partido"

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, defendió una vez más la versión de su club sobre la simulación que llevó a cabo el Sevilla para que el pasado duelo de Copa del Rey no se reanudara, tras el impacto sobre Joan Jordán de una barra de plástico lanzada desde la grada del Benito Villamarín.

"El Sevilla simuló que había una lesión inhabilitante para que no se reanudase el partido", afirmó rotundo este jueves por la noche en una entrevista a 'El Partidazo de Cope', recogida por Europa Press.

Haro dio detalles del informe pericial en manos del Betis sobre lo ocurrido después de que Jordán cayera al suelo el pasado día 15 de enero, poco antes del descanso y con 1-1 en el duelo de octavos de final de la Copa del Rey. El encuentro terminó suspendido para terminarse el domingo con victoria bética, a puerta cerrada.

"Es un informe con validez judicial, no un informe del Betis. Y el informe dice que la velocidad del impacto no pudo provocar una lesión inhabilitante (a Jordan)", añadió el presidente del Betis. Después del encuentro, el técnico verdiblanco, Manuel Pellegrini, ya adelantó la postura de su club de condenar la actuación del aficionado, que nunca debe lanzar nada, pero también solicitando una investigación de lo ocurrido después.

"El impacto no pudo provocar una lesión. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. La energía de ese impacto es de 3 julios, equivalente a una botella de agua semivacía", dijo Haro este jueves. "Tengo claro que la llamada a Martagón no la hacen ni el presidente ni el vicepresidente. A Monchi no le vi hablar por teléfono", añadió.

La trama que denuncia el Betis empezaría en una conversación del delegado del Sevilla por teléfono, y una serie de instrucciones que iría dando después a distintos jugadores. "El vídeo aporta mucha información", explicó Haro, sobre las pruebas recogidas en ese informe. "El primer responsable es el que lanzó el objeto, pero los siguientes son los que simularon", afirmó.

"En el parte médico de Jordán no pone que sufra una lesión inhabilitante. De hecho, la prescripción médica es que se tome un Enantyum y se vaya a casa", explicó un Haro que reconoció que no le gustaron las "burlas de jugadores y directivos" del Betis. "Parece que es una burla a un deportista que ha sufrido una agresión y las repruebo", apuntó.

La misma noche de la suspensión del partido varios jugadores del Betis criticaron la actuación del técnico rival, Julen Lopetegui, por incitar a simular un mareo y tirarse en el suelo a Jordán. Al día siguiente, Pellegrini pidió "saber si un palo de plástico produce un traumatismo", "merece una investigación".

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte pidió el cierre temporal por un mes del Benito Villamarín por "los gravísimos incidentes" del derbi, mientras que el Juez de Competición de la RFEF determinó la clausura del estadio durante dos partidos.