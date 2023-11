Anna Torrodà: "En la selección te tienes que exigir para no desentonar"

"No me arrepiento de haber salido del Barça, pero sí que me hubiese gustado ser más consciente de dónde estaba en ese momento"



La centrocampista española Anna Torrodà reconoce que cada vez que es convocada con la selección es una sensación "diferente", pero lo que tiene claro es que en los entrenamientos del combinado nacional "te tienes que exigir para no desentonar", pero que también se "aprende muchísimo" de unas jugadoras que, aunque lo quieren "ganar todo", hacen que "todo sea más fácil".

"La verdad que cada vez que vengo con la selección para mí es diferente. Estoy muy cómoda con las compañeras que hay, creo que las veteranas son ellas y son las que hacen que todo sea más fácil. Esta vez vienen de ganar un Mundial, que es lo más grande que puede haber y me hace mucha ilusión estar aquí", señaló Torrodà en una entrevista a Europa Press durante la concentración del equipo para la Liga de Naciones.

La catalana, que debutó con la Absoluta en 2021 y que había estado en otras convocatorias, vio el éxito mundialista "como una aficionada más", aunque por estar "en plena pretemporada" con el Levante no pudo ver todo los partidos, y consideró "increíble" la victoria final de un equipo que venía "de una situación complicada por el tema de las 15". "Aquí en España se vivió como una auténtica locura", rememoró.

La futbolista de 23 años no olvida la importancia de las categorías inferiores donde España "siempre lo ha ganado prácticamente todo" y resalta que es "la calidad" lo que hace despuntar a la 'Roja' sobre el resto, que eran "más dominantes en el tema físico". "Nosotras intentábamos implantar nuestro juego a nivel de tener el balón porque al final al fútbol se juega con él y gracias a eso superábamos al físico. Ahora, creo que los equipos están más preparados para enfrentarse a este tipo de selecciones tan físicas y ya se vio en el Mundial que España, tanto con calidad como con físico, se sobrepuso a cualquiera", añadió.

La centrocampista forma parte de la generación del 2000 como Tere Abelleira, Olga Carmona, Athenea del Castillo, Oihane Hernández o Laia Codina, con las que fue campeona de Europa Sub-19 en 2018 y con las que se ha reencontrado en la selección. "Vamos viniendo algunas y es como que nos hace ilusión estar aquí y ver como que el bloque sigue con la selección", remarcó.

"A nivel Absoluto es la primera vez que se llega tan lejos, pero a nivel de categorías inferiores está por ejemplo Salma (Paralluelo) y los Mundiales que ha ganado en tan poco tiempo. Eso denota el trabajo que se viene haciendo desde abajo y que se acabe reflejando arriba que creo que es dónde más importa y dónde más repercusión tiene a nivel social", añadió Torrodà.

"PATRI GUIJARRO ES UN ESPECTÁCULO"

Sin embargo, su generación, por culpa de la pandemia, no pudo disputar un Mundial Sub-20, algo que fue "bastante doloroso". "Veníamos de un Europeo en el que no llegamos a conseguir nada, pero nos veíamos con fuerzas de hacer un buen papel y cuando nos dieron la noticia fue un 'marronazo' para todos. No sé por qué teníamos la ilusión de que igual el año siguiente se jugaría, pero al final no y es algo como que nos ha quedado pendiente porque encima se acabó esa generación y fue bastante triste, pero, bueno, vinieron las de atrás y lo ganaron, así que...", indicó con una sonrisa.

"Cualquier cosa lo compensaría con estar aquí", apuntó la barcelonesa sobre la posibilidad de acudir a los Juegos Olímpicos del año que viene en París, una cita que nunca ha disputado la selección femenina. "Es algo nuevo que no se ha vivido muchas veces y es algo que hace mucha ilusión y se está viendo ahora en estos partidos las ganas que hay de ganar y de clasificarnos", declaró la internacional.

De todos modos, la futbolista del Levante sabe la dificultad de hacerse un hueco en un equipo donde el mediocampo es seguramente la mayor fortaleza de una selección donde "siempre hay exigencia". "Son las mejores del mundo y lo quieren ganar todo", advirtió. "El ritmo que hay aquí, la competitividad que tienen todas, que lo quieren ganar todo, ya sea un rondo, una posesión, es brutal, y creo que se aprende muchísimo jugando aquí, que te exigen mucho, pero te tienes que exigir mucho también para no desentonar. Se aprende muchísimo y al final también te ayudan a aprender y a intentar ser como ellas algún día", ahondó.

"Venir me lo tomo como un premio porque es por el trabajo que realizas con tu club, pero soy consciente de la competencia que hay, del nivel que hay en el medio. Alexia y Aitana son espectaculares, Tere, Maite (Oroz), o todas las que se han quedado sin venir y que podrían venir perfectamente. Creo que ahí hay un nivel increíble", subrayó la barcelonesa, que tiene como "referente" a Patri Guijarro, sólo dos años mayor, pero que parece "veterana". "Siempre me fijo en cómo juega, es un referente para mí y para todo el mundo. Creo que es la mejor en esa posición y siempre que puedo veo los partidos del Barça, la veo a ella, cómo se mueve y es un espectáculo", confesó.

Finalmente, la internacional celebra "la suerte" de que en esta concentración no haya habido "un ambiente tan tenso" como en la anterior, que no vivió "en primera persona" por no estar convocada. "Algo me pueden contar, pero tampoco sé cómo lo han vivido. Creo que lo que tenemos que hacer las jugadoras es centrarnos en jugar y para los demás temas creo que ya hay personas encargadas de ocuparse de ello", resaltó.

"EN EL LEVANTE HAY UNA CALIDAD ESPECTACULAR"

Sobre su andadura en el Levante UD, al que llegó este verano procedente del Valencia, la catalana no esconde que "fue un golpe muy duro" no superar la primera previa de acceso a la Liga de Campeones y que lo pasaron "bastante mal los primeros días" tras la derrota ante el Twente. "Ahora ya no sirve de nada mirar al pasado y lo que tenemos que intentar es volver a clasificarnos para volver a vivir una situación como esta. Tenemos que quedar lo más arriba posible e ir día a día sobre todo", expresó.

De todos modos, tras un arranque algo dubitativo, antes del parón, se impusieron al Real Madrid a domicilio (1-2). "Ganar a uno de los mejores de la Liga F fue brutal", apuntó Torrodà, "muy contenta" de estar en el equipo 'granota' junto a "unas jugadoras y un cuerpo técnico increíbles". "Lo bueno es que sigo viviendo en Valencia y que el proceso de adaptación ha sido más fácil, pero desde el primer día me he sentido superarropada. Hay una calidad espectacular, creo que el equipo puede hacer muy buen papel este año", manifestó.

Anna Torrodà comenzó en el Espanyol y con 13 años fue fichada por el FC Barcelona, club que del que decidió salir porque se veía con dificultad para tener minutos. "No me arrepiento, pero sí que es verdad que tenía 17 ó 18 años y no era muy consciente de lo que quería en mi vida. Igual ahora sí lo soy más, pero en ese momento creo que no tenía la cabeza en su sitio", puntualizó.

"No me arrepiento porque la salida me fue muy bien y creo que cogí minutos que al final es lo que yo sentía que necesitaba en ese momento y me fue bien en el Espanyol y luego al Valencia y poco a poco fui subiendo escalones. No me arrepiento, pero sí que me hubiese gustado ser más consciente de dónde estaba en ese momento", sentenció Anna Torrodà.