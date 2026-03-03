Anoeta decide el finalista vasco de la Copa

Archivo - El jugador del Athletic Club Yuri Berchiche junto a Mikel Oyarzabal (Real Sociedad). - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad y el Athletic Club viven este miércoles en Anoeta el desenlace de la eliminatoria de la semifinal de la Copa del Rey Mapfre, un partido de vuelta al que los 'txuri urdin' llegan con ventaja de un gol (0-1) después de llevarse el triunfo en el encuentro de ida en San Mamés, por lo que los rojiblancos necesitarán ganar por más de un gol para poder meterse en su cuarta final en los últimos siete años.

Anoeta se vestirá de gala para albergar la vuelta de semifinales de Copa entre Real Sociedad y Athletic Club. Un derbi vasco copero en el que los donostiarras tienen encarrilado el pase gracias al gol de Beñat Turrientes en la ida de San Mamés que les dio el triunfo. Ahora, ante casi 40.000 almas, que abarrotarán el feudo donostiarra, buscarán hacer buena dicha ventaja y meterse en la novena final de su historia y la segunda en el siglo XXI.

Más experiencia en finales coperas tiene el Athletic Club, que quiere estar por 41ª vez en su historia, y cuarta vez en los últimos siete años, en el partido por el título. Para ello tendrá que remontar un resultado adverso a domicilio, algo que sólo ha conseguido en una de las 12 eliminatorias de Copa del Rey --ante el Real Murcia en los octavos de final de la temporada 1954-55 (0-1 y 0-2). Lo que sí saben los rojiblancos es conseguir el pase a la final lejos de Bilbao, ya que en 2015, 2020 y 2021 lo lograría --Espanyol, Granada y Levante--.

Una vuelta a la que ambos equipos llegan en un buen momento de resultados. A diferencia del partido de Bilbao, al que los locales llegaban faltos de buenos resultados, ahora, tanto Real Sociedad como Athletic Club están en una buena dinámica: tres victorias y una sóla derrota en los últimos cinco encuentros en ambos casos. Eso sí, la Real se agarra a que se mantiene invicto en casa en 2026 y que el Athletic no gana allí desde 2017.

Y para darle la vuelta a la eliminatoria, los de Ernesto Valverde, que no podrán contar con el sancionado Ruiz de Galarreta y el lesionado Nico Williams, se aferran al gran momento de forma Gorka Guruzeta, que ya marcó en Anoeta en el encuentro liguero, así como a Iñaki Williams y Alex Berenguer, protagonistas en los dos últimos pases a las finales de los leones, y que llegan al encuentro completamente recuperados de sus lesiones apuntando a estar en la alineación.

En el lado donostiarra, 'Rino' Matarazzo, que tendrá las únicas bajas de los lesionados Take Kubo y Álvaro Odriozola, querrá dar continuidad al juego exhibido en San Mamés, donde los donostiarras fueron muy superiores. Así, el estadounidense podría apostar por el mismo centro del campo, en el que Turrientes, Gorrotxa y Carlos Soler formaron trivote, pasando por encima de la medular rojiblanca.

Además, contará con el factor Mikel Oyarzabal, que siempre aparece en las grandes noches. El canterano de Zubieta y capitán 'txuri urdin' fue el gran protagonista de la final de Copa que enfrentó a ambos equipos en el año 2021, anotando, desde los once metros, el gol que dio el título a la Real Sociedad. A esto se suma que el Athletic es su segunda víctima favorita con ocho tantos, aunque encadena cinco derbis sin ver puerta.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Soler, Gorrotxa, Turrientes; Marín, Oyarzabal y Guedes.

ATHLETIC CLUB: Padilla; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Jauregizar, Rego; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano).

--ESTADIO: Anoeta.

--HORA: 21.00/La1, ETB1 y Movistar Plus+.