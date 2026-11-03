Antiviolencia propone fuertes multas a Betis y Osasuna por facilitar elementos de animación a hinchas radicales

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, reunida este martes en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), propuso fuertes multas al Real Betis Balompié y al CA Osasuna por facilitar elementos de animación a aficionados radicales.

Así, solicita dos multas de 40.000 euros y una de 45.000, al conjunto verdiblanco "por facilitar diversos elementos de animación a aficionados radicales locales con numerosos antecedentes de incumplimientos de la Ley 19/2007". "El club había recibido una comunicación de la Comisión en la que se le informaba de los antecedentes relativos a varios miembros de dos grupos de aficionados radicales con numerosos incumplimientos de la ley y, en consecuencia, la prohibición de proporcionarles promoción o apoyo a sus actividades", remarcó.

Ahora, el organismo ha podido constatar que "un numeroso grupo" de estos aficionados radicales, en la presente temporada, figuran en el Libro Registro de Actividades de Seguidores, "pero sin reflejar adscripción a ningún grupo o peña", una hechos que se produjeron en los duelos ante la Real Sociedad, el Real Madrid y el CA Osasuna.

Por su parte, solicita tres multas de 20.000 euros al CA Osasuna por el mismo motivo en los partidos ante el Levante UD, el Getafe CF y el RCD Espanyol, y después de haber "previamente informado" al club "de una especial vigilancia frente a dichos radicales y, además, se les había recordado la obligación de elaborar y mantener un Libro Registro con información actualizada".