Antonio Cordón: "El Sevilla es un elefante arrodillado, pero va a volver a sostenerse sobre las cuatro patas"

MADRID, 20 Jun. (Europa Press) -

El nuevo director directivo del Sevilla FC, Antonio Cordón, señaló este viernes que el conjunto de Nervión es actualmente un "elefante arrodillado", debido a la situación económica y deportiva que atraviesa, aunque aseguró que con la ayuda de todos van a hacer que vuelva a "sostenerse sobre las cuatro patas".

"El Sevilla actualmente es un elefante arrodillado y tiene la capacidad, con la ayuda de todos los trabajadores, del nuevo staff y los departamentos, echarle la cuerda y que se impulse muy fuerte, para sostenerse sobre las cuatro patas", comenzó el nuevo director de Fútbol de la entidad hispalense, que se mostró "agradecido" por el recibimiento durante su presentación.

En referencia a la situación económica del club, Cordón comentó que "la mayoría de clubes" están en problemas. "No me preocupan las circunstancias económicas. A todos nos gustaría hacer lo que quiera aunque eso no asegure el éxito, pero lo que me preocupa es que el club crezca, que la afición esté orgullosa y regenerar el club", aseguró.

"Estamos en el proceso de marcar los objetivos, conseguir los valores del Sevilla y no me preocupa la parte económica, porque sé que en el fondo esto da muchas vueltas. Nos quedan muchos días de mercado y las cuestiones de jugadores no se van a definir hasta el mes de agosto y los últimos diez días", continuó el ex director deportivo de Villarreal o Betis, entre otros equipos.

Sobre la elección de Matías Almeyda como nuevo entrenador, el responsable deportivo del Sevilla se reafirmó en que está "convencido de la decisión" que tomó. "El tiempo dará o quitará razones. Veremos. Le conocéis de jugador, pero cuando dejó de ser jugador se puso a entrenar a un River descendido y lo ascendió. A Banfield lo asciende y en Chivas gana siete finales y una Champions de América. Y se va a Grecia y gana la Liga y la Copa y pierde otra liga en el último minuto. Si eso no es experiencia...", dejó caer el pacense.

Antonio Cordón también recalcó que no piensa "malvender" jugadores. "Todos los clubes en España y en Europa son susceptibles de escuchar ofertas. El Sevilla, como explicó el presidente, está en esa misma circunstancia. Lo que no vamos a hacer es malvender. El Sevilla tiene una marca, ha ganado muchas competiciones en este último siglo y tiene unos valores. No he recibido ninguna instrucción de vender antes del 30 de junio. El Sevilla no tiene ninguna necesidad en ese sentido", aseveró.

Por último, el nuevo director deportivo sevillista confió en transmitir "ilusión y ambición" a la afición, aunque aclaró que no es momento para hablar de fichajes. "Tenéis que tener paciencia porque el verano va a ser muy largo, van a salir muchos nombres, pero hasta agosto no se suelen hacer los fichajes. No me he puesto en contacto con ningún jugador. Eso empezará cuando tengamos ya aquí al entrenador y empecemos a trabajar de la mano con todo el equipo", finalizó.