El entrenador del RC Deportivo, Antonio Hidalgo antes de disputar el encuentro ante el RCD Espanyol de LaLiga EA Sports. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RC Deportivo, Antonio Hidalgo, celebró este viernes que tanto sus jugadores como la afición se han ganado "el derecho de competir contra los mejores del mundo", refiriéndose al FC Barcelona, su próximo rival este sábado ante el que tendrá que tener las ideas "muy claras" para poder competir.

"Tenemos que tener un día muy acertado en todos los sentidos, con muchísima concentración. Viene seguramente uno de los mejores equipos del mundo, por lo que hay que trabajar las situaciones que nos pueden beneficiar, estar muy ajustados sin balón, hacer el daño con él y sabiendo que todos los equipos tienen esas debilidades", expresó en la rueda de prensa previa al encuentro ante el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports.

Para este partido, Hidalgo auguró que sus jugadores tendrán sus situaciones en las que tendrán que hacer "más cosas de las que han trabajado" para hacer daño al conjunto 'blaugrana'. "Contra el Barça debes tener las ideas muy claras, esa es la clave. Puedes transitar, hacerle daño y tener con personalidad esa dosis de balón en campo contrario", analizó. "Llevar balón de lado a lado y sobre todo estar muy ajustado contra un equipo de este nivel", añadió.

Además, el técnico blanquiazul elogió los buenos resultados de los de Hansi Flick. "Tiene una media de cuatro goles por partido, han ganado 11 partidos de los 12 que llevamos, perdieron contra el Real Madrid y en Champions contra el PSG. Eso te habla del nivel del rival que tenemos enfrente", destacó.

Por ello, espera que sus pupilos tengan "una dosis de sufrimiento", pero también está convencido de que "la tienen interiorizada". "Con nuestra afición vamos a ser mucho más poderosos. Al final, todos los equipos tienen sus puntos débiles y fuertes e intentamos explotar y explicar a los jugadores dónde creemos que le podemos hacer daño", indicó.

Aun así, sabe que se enfrenta a jugadores de "clase mundial", pero recordó que el RC Deportivo también es "un equipo de Primera División", por lo que el partido estará "igualado". "Cuando vienen equipos de esta entidad siempre sabes de la dificultad y lo afrontas con la ilusión de ir con todo, pelear y poder competir al máximo nivel. Será un partido de mucha tensión", advirtió, mientras que no espera que el entrenador alemán "no cambie demasiado su idea" al introducir rotaciones.

"Después de muchísimo tiempo no hemos ganado el derecho a competir contra los mejores de la liga española e incluso del mundo. Es un día que, como entrenador, ves el potencial que tienes delante, pero a la misma vez tienes ilusión por que llegue, por ver a nuestra gente llenar el estadio. Vamos a intentar competirlo con todo, estando siempre dentro del partido. Sabemos de la dificultad, pero esa ilusión no nos la va a quitar nadie porque nos lo ganamos el año pasado", enunció.

Sobre las opciones de pelear por Europa, Hidalgo se mantuvo cauto, ya que "lo más importante en la vida" es "casar con la realidad" de ser equipo recién ascendido. "Fuimos capaces de volver y de estar en el sitio que se merece el Dépor Y a partir de ahí tenemos que saber que nuestro objetivo principal es mantener la categoría. Eso es lo que nos marcamos al principio de temporada, tenemos que seguir", sosegó.

Por último, el técnico deportivista confirmó que Pierre-Emerick Aubameyang se encuentra "bien" por el accidente automovilístico que sufrió este jueves. "Esperemos que se recupere lo antes posible y le invitamos a venir a Riazor cuando pueda", zanjó.