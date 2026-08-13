Antonio Hidalgo renueva hasta 2028 como entrenador del Deportivo

Antonio Hidalgo, Deportivo de A Coruña - Europa Press/Contacto/Marco Bucco/La Presse

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El RC Deportivo anunció este jueves la renovación de su entrenador Antonio Hidalgo hasta 2028 y en los días previos al debut en LaLiga EA Sports, regreso a la elite ocho años después.

"El RC Deportivo y Antonio Hidalgo Morilla (Granollers, Barcelona, 8 de febrero de 1979) han alcanzado un acuerdo para prolongar su vinculación hasta junio de 2028", dijo la nota oficial.

El técnico deportivista llegó a Riazor en 2025 y cumplió con el objetivo de volver a la máxima categoría en una temporada. El catalán, que llamó la atención del Dépor tras sus buenas dos campañas en el Huesca, se ganó la continuidad con los gallegos.

"La continuidad de Antonio Hidalgo supone una apuesta del club por la estabilidad y la consolidación de un proyecto que continúa creciendo, dando continuidad al trabajo iniciado y a una idea de equipo que permitió al Dépor recuperar su sitio entre los mejores", añadió el comunicado oficial.

El Deportivo, histórico del fútbol español como campeones de una Liga, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España, logró el ascenso a Primera ocho años después y pusieron fin a una travesía por el desierto, incluidos cuatro años en Primera RFEF.