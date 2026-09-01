Antonio Rüdiger deja la selección de Alemania: "Me centraré plenamente en el Real Madrid"

Archivo - Antonio Rüdiger con Alemania - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Antonio Rüdiger ha anunciado este martes su retirada de la selección alemana a los 33 años, después de disputar 86 partidos internacionales entre 2014 y 2026 y participar en tres Mundiales y tres Eurocopas, y ha afirmado que ahora se centrará "plenamente" en el club blanco.

"Tras un tiempo de reflexión, ha llegado el momento de poner fin a mi carrera con la selección nacional y dejar paso a la generación más joven. Cuando me puse por primera vez la camiseta de la DFB en 2014, nunca hubiera imaginado, ni en mis sueños más descabellados, que acabaría sumando 86 partidos internacionales", escribió Rüdiger en la red social Instagram.

El único título de Rüdiger con la 'Mannschaft' fue la Copa Confederaciones de 2017. "Aunque nos quedamos sin el gran título en los últimos torneos y tuvimos que soportar algunas derrotas dolorosas, este periodo ha sido un capítulo muy especial para mí que me marcará para siempre", explicó.

Rüdiger agradeció a sus compañeros "cada batalla compartida y la solidaridad en el vestuario y en nuestra concentración", a los entrenadores y al cuerpo técnico "los años de confianza y el trabajo entre bastidores" y a la afición su "apoyo, especialmente por el ambiente único que se vivió en nuestra Eurocopa 2024 como anfitriones". "Para mí, ahora comienza un nuevo capítulo, en el que me centraré plenamente en mi club", afirmó el futbolista, que fichó por el Real Madrid en 2022.

Rüdiger debutó con la selección alemana en mayo de 2014, pero no formó parte de la plantilla que ganó el Mundial dos meses después. Se perdió la Eurocopa 2016 por una grave lesión de rodilla y solo jugó un partido en el Mundial de 2018. Posteriormente, se convirtió en un jugador clave, pero perdió su puesto de titular por una lesión a finales del año pasado, para luego volver a formar parte del once inicial en el Mundial 2026 tras la lesión de Nico Schlotterbeck.