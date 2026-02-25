Apelación desestima el recurso del Benfica y Gianluca Prestianni no jugará en el Bernabéu

El jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni, en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Bruno de Carvalho

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Apelación de la UEFA desestimó este miércoles el recurso interpuesto por el SL Benfica portugués para que su jugador argentino Gianluca Prestianni pudiera disputar el encuentro correspondiente a la vuelta de los 'playoffs' de la Liga de Campeones que disputan los lusos frente al Real Madrid a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu.

"Se confirma la decisión del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 23 de febrero de 2026. El Sr. Gianluca Prestianni permanece suspendido provisionalmente para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible", afirmó el organismo a través de un comunicado.

Esta medida llega tras la decisión del comité del organismo europeo el pasado lunes de suspender provisionalmente con un partido al argentino por "comportamiento discriminatorio" y después de que el jugador del Real Madrid Vinícius Jr denunciase al colegiado del partido de la ida de la semana pasada que le había insultado de forma racista.

El Benfica, que defiende la inocencia de su futbolista, presentó una apelación con la esperanza de contar con el argentino en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, el organismo de Apelación de la UEFA lo desestima y Prestianni, que había viajado a Madrid con la expedición portuguesa para el duelo, no podrá saltar al terreno de juego con sus compañeros para disputar el encuentro.