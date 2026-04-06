Arbeloa: "Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid y vino para partidos como el del Bayern"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en rueda de prensa. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, defendió este lunes que el delantero francés Kylian Mbappé "sabe perfectamente" lo que significa el conjunto merengue, por el que fichó en el verano de 2024 "para partidos como el de mañana", al mismo tiempo que indicó que un gran técnico es aquel "que gestiona bien y hace que sus equipos tengan un sello".

"Espero un Real Madrid que ha dado siempre la cara contra grandes rivales como el de mañana, un Bayern que está haciendo una temporada excepcional a todos los niveles, seguramente el equipo más regular de Europa. Lo afrontamos sabiendo la exigencia, la historia que tenemos con el Bayern, que para nosotros siempre es especial, y con un Bernabéu que va a vivir otra gran noche de Champions como la que vivimos por ejemplo contra el Manchester City, estoy seguro que se va a repetir mañana", dijo el salmantino en la previa de la ida de cuartos ante los alemanes.

Para esta eliminatoria de Champions por un puesto en las semifinales, Arbeloa dejó claro que no piensan "en no ganar la eliminatoria". "Para nosotros solo hay un escenario posible que es ganar al Bayern de Múnich, pasar la eliminatoria es en lo único que estamos centrados, lo único en lo que creemos y que queremos", afirmó.

"Los jugadores saben perfectamente el partido que tienen mañana por delante. Como es normal y como es natural, hemos visto al Bayern lo que hacen dentro del campo. Tenemos que estar preparados para saber lo que nos van a hacer y qué les vamos a hacer nosotros a ellos. Pero son partidos, unos cuartos de final contra un equipo que tenemos una grandísima historia, con un Bernabéu que va a estar muy enchufado. Yo creo que todos somos conscientes", comentó.

Y se deshizo en elogios hacia el conjunto bávaro, "un equipo muy bien trabajado, al que se le ve las señas de identidad rápidamente, todos los patrones de juego. Es muy agresivo en la fase defensiva, marca al hombre, no tiene miedo, son muy valientes, se emparejan muchísimo. Un delantero como Harry Kane que es capaz de bajar a recibir, de mover a un equipo... Es un equipo muy completo y con muchas armas para hacer daño al rival. Todas las buenas referencias sobre Kompany se las tiene merecidas, porque está haciendo un trabajo tremendo", alabó.

De nuevo, como desde que Mbappé se recuperó de sus molestias de rodilla, Arbeloa debe encontrar acomodo para el delantero francés, que "tiene condiciones y características distintas a las que tiene Brahim (Díaz)", su recambio hasta ahora. "Tenemos que jugar de una manera diferente, pero estoy encantado de tener ese problema, de tener grandísimos jugadores a mi disposición y de tener a un jugador como Mbappé, que ha venido al Real Madrid para partidos como el de mañana", explicó.

"Estoy seguro que vamos a ver a un Kylian dando su mejor nivel y tirando del equipo como siempre ha sabido hacerlo. Y con muchísima confianza en todos los jugadores, igual que Bellingham y otros grandes jugadores que tengo a mi disposición. Para mí es una suerte poder contar con todos y no tener un equipo con 10 ó 11 bajas como hemos tenido en muchas ocasiones", aplaudió.

"TENEMOS QUE SER CAPACES DE SER EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO"

Así, insistió en que "tener a un jugador como Mbappé en el equipo es una suerte extraordinaria". "No sé si hay algún entrenador del mundo que no quisiera tenerlo. Me pongo en la piel de los defensas que juegan contra el Real Madrid y tener que enfrentarte a Mbappé, a Vinícius, a Valverde, a Bellingham... Son algunos de los mejores jugadores del planeta y se lo han ganado con su rendimiento. Para mí es una suerte como entrenador poder disponer de ellos", celebró.

"Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid. No tengo ninguna duda. Es un chico que ha soñado con ser jugador del Real Madrid, todos hemos visto imágenes de un Mbappé con la camiseta del Real Madrid, soñando con ser jugador del Real Madrid. Lo que ha hecho para venir aquí no ha sido nada fácil. Me gustaría que me preguntaseis esto después de la eliminatoria contra el Bayern", pidió el salmantino sobre si el francés sabe lo que significa ser jugador del conjunto merengue.

Además, defendió que "con Bellingham en el campo" son "mejor equipo". "Estoy convencido de ello y seguro que lo vamos a ver mañana en el campo, porque es un jugador que nos aporta muchísimo. Tiene unas condiciones diferentes a otros compañeros y cuando está en el campo tendremos que saber adaptarnos tanto a él como al resto. Se trata de tener esas conexiones, esas relaciones entre los jugadores y poner tu talento al servicio del equipo. Bendito problema tener que encajar a Bellingham", expresó.

"Para ser un gran equipo tienes que estar muy conjuntado y, sobre todo, tener esa mentalidad colectiva, que es lo que seguramente esté incidiendo más en los jugadores. Tenemos individualmente a algunos de los mejores jugadores del mundo y tenemos que ser capaces también de ser el mejor equipo del mundo. Es muy importante, es lo que marca diferencias, pero sobre todo ponerlo al servicio del equipo", añadió.

Arbeloa también desveló que, tras perder en Mallorca por 2-1, el vestuario estaba "más dolido porque si hay un club donde no se permite perder es en el Real Madrid". "El otro día había muchísimos jugadores dolidos, y les dije que no teníamos tiempo de pensar en lo que había pasado, que ya lo tendremos. Teníamos que estar en el partido de mañana. En lo único que pensamos es en ganar. Tenemos que poner toda nuestra energía", advirtió.

"Mi gran obsesión es preparar a mis equipos para lo que se van a enfrentar. Está claro que también es sacar la mejor versión de cada uno. En un club como este tienes que entender muy bien al jugador, tener una gran conexión personal con los jugadores facilita mucho para que ellos puedan sacar todo su talento y creo que hay que ser un entrenador capaz. Los gran entrenadores son aquellos que gestionan bien y que trabajan bien y que hacen que sus equipos tengan un sello, que cuando tú los veas tengan un estilo definido", concluyó.