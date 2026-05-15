Arbeloa: "No le puedo decir que es el cuarto delantero, Mbappé no me habrá entendido"

Álvaro Arbeloa, Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, negó que le dijera "semejante frase" a Kylian Mbappé de que el francés pasó a ser el "cuarto delantero" del equipo blanco, como apuntó instantes antes el francés en la zona mixta del Santiago Bernabéu, después del 2-0 al Real Oviedo este jueves, pero recordó que él decide "quién juega".

"Ya me gustaría tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros, ni le he dicho semejante frase, no me habrá entendido bien o no sé bien qué decirte porque en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero", dijo en una rueda de prensa que acaparó la intervención del francés.

Casi al mismo tiempo que la comparecencia del entrenador, Mbappé, quien fue pitado por el Bernabéu, apuntaba que lamentaba su ausencia en el Camp Nou y aceptaba la crítica, y también que Arbeloa no contase con él pese a estar disponible. "He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar", apuntó un Arbeloa que explicó su decisión en el partido contra el Oviedo.

"Para mí es muy claro que un jugador que hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar, sobre todo porque no es una final. Gonzalo hizo un gran trabajo el otro día. El domingo tenemos otro partido, donde seguro va a ser el primer delantero como le he dicho. Siete días después seguro que se volverá a ganar ser el primer delantero", afirmó.

"No tengo ningún problema con nadie. Entiendo que los jugadores que no juegan no están contentos. Entiendo que Mbappé no esté contento por no jugar hoy pero es una decisión basada como he dicho siempre por las circunstancias. No quería asumir ningún riesgo, jugando en tres días, era de sentido común", añadió.

"Si queréis me ponéis la zona mixta de Mbappé y entre todos la comentamos, hasta que no escuche lo que ha dicho no voy a estar comentando cada frase. Me parecería muy bien que pensase que en la primera parte de la temporada el equipo tenía estructura y en la segunda no. Seguramente, en la primera ha metido más goles", afirmó.

Por otro lado, el técnico del Madrid achacó las palabras de Mbappé a las ganas de jugar siempre de los futbolistas. "Mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega, a mí me da igual cómo se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, que esperen al siguiente", comentó.

"No solo me ha pasado en estos cuatro meses con Mbappé, seguro que con más jugadores, son situaciones que se han dado, por las circunstancias, porque las mías han sido diferentes a las de otros entrenadores. Tengo la conciencia muy tranquila, me parece fenomenal que los jugadores muestren su disconformidad, no me importa", dijo.

Además, Arbeloa apuntó que a la afición "siempre" le pide "apoyo para todos" sus jugadores, y confesó que no espera un trato recíproco por parte de ellos. "Seguro que lo van a hacer, son dos pilares (Mbappé y un Vinícius también pitado), los dos jugadores más desequilibrantes que tenemos, el club tiene puestas muchas esperanzas en los dos. La afición es exigente, en cuanto empiecen a hacer goles volverán los aplausos", señaló.

"No espero de mis jugadores lo que yo he dado por ellos, sé cómo somos los jugadores, uno nunca deja de ser jugador de fútbol. Sé cómo piensan, cómo se sienten, más jugadores con un gran ego seguro. Soy capaz de entenderlo y no cambiaría ninguna cosa de las que he dicho y la defensa que he hecho de ellos", añadió.

"Uno nunca puede sufrir estando en el Real Madrid. No es una situación en la que ninguno esté cómodo, se está juntando un mal año con otra temporada sin ganar títulos, esto hace que sea más difícil. Como dije ayer, tenemos una responsabilidad muy grande", terminó sobre su situación personal, elogiando también al final a un Santi Cazorla con quien disfrutó y ganó mucho.