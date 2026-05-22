Arbeloa no seguirá en el Real Madrid: "Me voy agradecido"

Alvaro Arbeloa en rueda de prensa con el Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, confirmó este viernes que no continuará en el conjunto madridista, del que se despide "agradecido" con el club y con unos jugadores que le han hecho "disfrutar cada día y ser mejor entrenador hoy".

"Me voy del Real Madrid con mucho agradecimiento hacia mis jugadores. Me han hecho mejor, me han hecho disfrutar cada día, aprender muchísimo y ser mejor entrenador hoy de lo que era aquel 12 o 13 de enero, así que muy agradecido también", señaló Arbeloa en rueda de prensa.

El salmantino dio las gracias a Florentino Pérez y a José Ángel Sánchez "por la oportunidad" que le dieron y "a todas las personas que rodean el primer equipo". "Me voy del Real Madrid agradecido porque durante estos últimos ocho años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos. Muy feliz y ojalá algún día pueda volver", subrayó.

El técnico recalcó que "casi todas las cosas, por no decir todas" que le ha tocado vivir en esta etapa le han hecho "crecer como entrenador y como persona". "He tenido relación con todos mis jugadores. He tenido muchas conversaciones, les he escuchado, ellos me han escuchado a mí, y hay veces que hemos estado de acuerdo, otras veces que no, pero eso forma parte de la vida tanto de entrenador como jugador", remarcó Arbeloa.

"La suerte que tengo es que he estado donde han estado ellos. Se lo dije el primer día, sé lo que sentí, sé cuál es vuestra situación porque he pasado por donde estáis vosotros y les entiendo. Muchas veces, como es normal, su visión es muy diferente y para mí es más fácil ponerme en su piel que para ellos ponerse en la mía. Eso es natural, va a pasar siempre en la relación entre entrenador y jugador", sentenció.