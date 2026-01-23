Arbeloa: "Ojalá el triunfo ante el Monaco sea el punto de inflexión que necesitamos"

1045171.1.260.149.20260123135708 El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en rueda de prensa. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, deseó este viernes que el triunfo frente al AS Monaco por 6-1 en la Champions sea "el punto de inflexión" que necesita el conjunto madridista, al que no le puede "faltar nunca" ese "carácter" y "mentalidad", antes de enfrentarse al Villarreal CF buscando su "mejor versión".

"Es muy importante el partido de mañana por lo que supone, por el rival, porque serían tres puntos que nos darían muchísima confianza. Es una de las salidas más complicadas en Liga, somos conscientes y tenemos que dar nuestra mejor versión, un grandísimo nivel, si queremos conseguir los tres puntos", comentó el salmantino en la previa del partido en La Cerámica de este sábado (21.00) de la jornada 21 de LaLiga EA Sports.

El técnico destacó "la predisposición de todos los jugadores", dispuestos a "ayudar al equipo", poniendo "el poner el equipo por encima del individuo". "Me lo han demostrado desde el primer día", resaltó Arbeloa sobre su plantilla, centrándose en los casos de Fede Valverde y Eduardo Camavinga, más habituados a jugar fuera de su demarcación natural.

"Hicieron un partidazo contra el Monaco, con un rendimiento sensacional, y eso es lo que quiero ver, jugadores implicados, que quieren ayudar, a disposición no sólo del entrenador, sino de sus compañeros. Y son jugadores muy versátiles, con unas capacidades tremendas y con talento para jugar en cualquier zona del campo", agregó.

Y es que ante el Monaco, al que los blancos endosaron un 'set' (6-1), "era el momento de los jugadores de dar un paso adelante y mostrar al público lo que quieren hacer". "Ojalá sea el punto de inflexión que necesitamos", expresó, insistiendo en que no comparará su situación con lo vivido en la era Xabi Alonso.

"No puedo hablar ni de cambio ni de una situación diferente, ni de si los jugadores están más felices. Yo veo a jugadores muy predispuestos a trabajar, dispuestos a mejorar, me han recibido con los brazos abiertos", aplaudió el exfutbolista, quien enfatizó en la cantera como solución para contratiempos en una "plantilla extraordinaria".

En concreto, abordó la situación de Vinícius Júnior y su renovación con el club merengue. "Eso no me corresponde a mí, le corresponde a 'Vini' y al club, mi trabajo es sacar lo mejor de los jugadores y evidentemente pues mi deseo claro que es que Vinícius siga haciendo historia en el Real Madrid", reveló.

Y también alabó el papel de Jude Bellingham. "Ya me ha demostrado su liderazgo, su personalidad, su carácter. Creo que el esfuerzo que hizo el otro día fue tremendo, maravilloso, tiene una mentalidad ganadora que reúne todo lo que necesita un jugador del Real Madrid. Estoy encantado con él, sobre todo, con la mentalidad que tiene, su esfuerzo, muy feliz de tenerlo y disfrutarlo", dijo un Arbeloa que confirmó el regreso de Rodrygo Goes a la convocatoria.

"Queremos ver un Real Madrid como el otro día, que es lo más importante que más allá de todas las ideas tácticas o de sistemas y organización a nivel futbolístico. Quiero ver un equipo con carácter, mentalidad, eso es algo que no nos puede faltar nunca y que representa muy bien lo que es el Real Madrid, esa pasión de ir todos juntos a una, esos valores son los nuestros y no los tenemos que abandonar nunca, y después vendrán todas las ideas futbolísticas", defendió.

Además, respecto a las críticas contra él, sobre todo, tras pararse ante las 15 Copas de Europa expuestas en el camino al vestuario dentro del Bernabéu, Arbeloa se explicó. "Era la primera vez que iba al estadio como entrenador y nunca había pasado por allí. Sentí la responsabilidad que tenía. Si Ancelotti se hace ahí una foto, yo no voy a poder pararme a contemplar la historia del Real Madrid... Estoy muy tranquilo y concentrado en lo que me toca", señaló.

"Ya sabéis todos lo que significa José Mourinho para mí, y cuando un entrenador con esa experiencia y esa historia habla, y más especialmente él, yo siempre intento escuchar y analizarlo", concluyó respecto a las palabras del portugués, que reconoció que, sin mencionar a quién iba dirigido el mensaje, "es una sorpresa cuando entrenadores sin historia ni trayectoria tienen oportunidades".