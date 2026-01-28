Arbeloa: "Soy totalmente responsable cuando las cosas no salen bien"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ante el Benfica en Champions. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, reiteró este miércoles que es "totalmente responsable cuando las cosas no salen bien", después de la derrota del equipo merengue ante el Benfica que les deja fuera del 'Top 8' de la Champions, después de que el técnico no haya "sabido imprimir a los jugadores lo que quería que diesen".

"No me arrepiento de ningún mensaje porque es lo que creo, si tu reflexión es que el partido de hoy es porque los dos de arriba no han corrido lo suficiente, yo no estoy en absoluto nada de acuerdo", arrancó el salmantino la rueda de prensa posterior al 4-2 en Da Luz.

Muy serio, Arbeloa reconoció que el Real Madrid estuvo en Lisboa "lejos" del nivel que exigen estos partidos. "La dificultad del partido, de la exigencia del rival, del ambiente, de lo que ellos se jugaban, de lo que nosotros nos jugábamos... Yo creo que no hemos sido capaces de estar 90 minutos a la altura de lo que necesitábamos", sostuvo.

"Antes de venir aquí sabíamos que teníamos mucho que trabajar, mucho que mejorar. Somos conscientes de que todavía aún nos queda mucho por hacer, sabiendo que para ganar este tipo de partidos tienes que hacer muchísimas cosas bien, muchas, no solo una, y tienes que hacerlas durante 90 minutos", advirtió.

El salmantino defendió que no le sorprendió el partido realizado por el Benfica. "La exigencia del partido iba a ser muy alta. Conocía perfectamente el nivel del rival, el ambiente, el entrenador que tenía enfrente, y se lo dije a los jugadores. Evidentemente, no he sabido imprimir a los jugadores lo que quería que diesen", comentó.

"Como digo siempre, cuando las cosas no salen, cuando el equipo está lejos del nivel que por ejemplo dimos en Villarreal, la responsabilidad es siempre y absolutamente mía, porque no he sabido que los jugadores afrontasen el partido de la manera que yo quería", prosiguió.

Arbeloa insistió en que es "el responsable de esta derrota igual" que lo fue en Albacete. "Y lo vuelvo a repetir, que me siento totalmente responsable de cuando las cosas no salen bien, como no han salido hoy, y cuando no se cumple el objetivo. Pero no es que nos hayan eliminado de la Champions ni mucho menos, tenemos dos partidos por delante", expresó.

Respecto a la intensidad de su equipo, lejos de la mostrado por el Benfica, Arbeloa repitió que a su equipo le faltaron "muchas cosas" este miércoles. "Sabíamos que ellos se jugaban la vida, delante de su gente y, no sólo ha puesto intensidad, ha defendido muy bien, ha atacado muy bien, no te puedo dar una sola razón. Nos han faltado muchos argumentos futbolísticos para haber sumado los tres puntos", admitió.

Finalmente, Arbeloa explicó que el cambio de Dean Huijsen. "No queríamos que se diese la situación que se ha dado con Raúl (Asencio, expulsado). Tenían todos tarjeta, quería proteger al equipo, porque sabía que en algún ataque podían superarnos, teníamos el riesgo de una expulsión. Y en Jorge (Cestero) tengo mucha confianza, nos venía muy bien, ha sido una decisión puramente técnica", concluyó.