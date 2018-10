Arias: "Dependiendo del entrenador, puedo ser más ofensivo o más defensivo"

Publicado 13/08/2018 13:24:45 CET

El nuevo lateral derecho colombiano del Atlético de Madrid, Santiago Arias, fue presentado en el Wanda Metropolitano y explicó que su principal objetivo es "ir partido a partido", y que jugará en función de lo que le demande Diego Pablo Simeone, pues puede ser un lateral "más ofensivo o defensivo", además de reconocer que el exatlético Radamel Falcao le contó "todo sobre el club".

"Depende del equipo y del entrenador, puedo ser muy ofensivo, pero también defensivo. En Holanda se ataca bastante, se me vio más esa fortaleza, pero en la selección de Colombia me ha tocado ser más defensivo. Sea lo que sea que necesite el entrenador, yo estaré disponible", analizó.

El nuevo dorsal 4 del Atlético de Madrid aseguró que sabe lo que quiere con su fichaje por el Atlético de Madrid. "Estoy contento y orgulloso de llegar a esta gran institución. Personalmente, me decidí a venir porque necesitaba un cambio y seguir creciendo para ser mejor jugador. Sé lo que quiero y a lo que vengo. Quiero triunfar en este gran equipo", explicó el medellinense de 26 años.

Para triunfar, tendrá que conseguir un puesto en el once titular contra un jugador "experimentado". "No va a ser fácil para mí porque voy a pelear por un puesto con un jugador experimentado como Juanfran", apuntó.

Arias también recordó cómo ha sido su trayectoria desde que empezó en Colombia y dio el salto a Europa. Un cambio al que le costó adaptarse cuando aterrizó en Lisboa con 19 años. "Desde que salí de La Equidad he pasado por buenos y malos momentos. En Portugal, me costó adaptarme al principio. Luego entré en este ritmo y pude salir adelante", inició.

"Después pasé al PSV y las cosas también empiezan un poco complicadas, pero después de unos meses logré consolidarme y empiezo a entender cómo debes jugar y estar en Europa. Estuve cinco años en Holanda y conseguí títulos, crecí como persona y como jugador", continuó.

El exjugador de La Equidad, Sporting de Portugal y PSV Eindhoven, dio a entender que conoce el lema del club de ir partido a partido, que toma como su principal objetivo, cuando fue preguntado por la 'Champions League', cuya final se juega en el Wanda Metropolitano este año.

"Mi principal objetivo es ir partido a partido. No se puede pensar en la final de la 'Champions', sino en el día a día, porque cada vez es más difícil y complicado. Hay una gran plantilla, pero hay que ir con humildad. El Atlético es un equipo que siempre tiene los pies en la tierra y que va paso a paso para lograr los objetivos", continuó.

Arias, que ya jugado un par de amistosos con el Atlético de Madrid, podría debutar oficialmente ante el Real Madrid en la Supercopa de Europa que se disputa este miércoles en Estonia. "Conozco el derbi no solo por lo que me dicen los compañeros, si no lo que se ve desde fuera. Jugar contra equipos grandes te da una motivación extra para afrontarlos", comentó.

Compañero de selección de un exrojiblanco como Radamel Falcao, afirmó haber charlado con el delantero sobre el que es ahora su nuevo equipo. "Tuve la oportunidad de hablar con Falcao y me explicó todo sobre el club. Me dijo cómo iban a ser los partidos, los entrenamientos, el cuerpo técnico", contó.

El colombiano fue presentado por el presidente Enrique Cerezo, que realzó las "grandes virtudes y amplia experiencia", destacando a los jugadores cafeteros que han pasado con éxito por el equipo rojiblanco. "[Colombia] es una nación que tan buenos jugadores nos ha dado, como Luis Amaranto Perea y Radamel Falcao. Santiago, serás el siguiente en unirte a la ilustre lista de jugadores colombianos que han vestido esta camiseta", aventuró Cerezo.

Santiago Arias está convocado para la Supercopa de Europa que disputará el Atlético de Madrid ante el Real Madrid el próximo miércoles (21.00) en Tallin (Estonia).