El Arosa denunciará una posible alineación indebida del portero Adri López en el Granada

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Arosa SC, Manuel Abalo, aseguró este jueves que su club denunciará una posible alineación indebida del portero Adri López en el Granada CF, durante el partido que enfrentó a ambos equipos en la primera ronda de la Copa del Rey y que terminó con victoria granadina por 0-3.

En una entrevista para 'El Larguero', programa de la cadena SER, Abalo confirmó sus intenciones. "Ahora mismo prácticamente tenemos ya hecho el recurso para mandar", dijo tras conocerse que Adri López había jugado con ficha del filial pese a tener 24 años, cuando la normativa detalla que deben jugar futbolistas menores de 23 años en una competición no profesional.

"La verdad es que son cosas que no gustan. Pero hay que defender al club, hay que defender a los socios, hay que defender al pueblo, a la comarca, y yo creo que es una cosa de recibo. Yo como presidente, si no hago eso, seguramente me echarían del pueblo", indicó Abalo aludiendo al apoyo de Vilagarcía de Arousa por su club.

"A partir del descanso más o menos, ya empezamos a ver movimientos raros en los directivos del Granada. Al mismo tiempo salía por las radios, salía en todos los sitios y por las redes sociales que había alineación indebida. La verdad es que no comentamos nada entre los directivos que los teníamos al lado, pero había movimientos, se mandaban los teléfonos de aquí para allá", relató Abalo.

"No hablamos nada con ellos porque terminó el partido y yo me quedé en el palco un poco; luego fui al vestuario nuestro a felicitar a los jugadores porque, aunque perdimos 0-3, la verdad es que competimos muy bien. Creo que hasta pudimos haber metido para estar empatados en algún momento. Pero bueno, no tuve ni tiempo, y los perdí de vista además, no hablamos ni del tema ni de nada", señaló.

En este sentido, Abalo reiteró que "está el abogado nuestro ya trabajando en ese tema". "Creo que es cuestión de minutos, no sé si ahora puede entrar o entrará por la mañana, pero ya está todo hecho", recalcó sobre la denuncia que su entidad interpondrá ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Mientras, la RFEF y el Granada guardaron silencio provisionalmente. En el seno del club nazarí, acorde a la información de la SER, podrían basar el argumento de su defensa en que el Recreativo Granada es un equipo dependiente y no un filial directo. Eso eliminaría la norma del límite de edad y, por tanto, sería correcta la alineación de Adri López.

"NOSOTROS HEMOS GANADO EL PARTIDO, QUE ES NUESTRA OBLIGACIÓN"

El entrenador granadinista, Paco López, fue preguntado después del partido. "Lo que sabéis vosotros es lo único que sé yo, es una cuestión administrativa. Nosotros hemos ganado el partido, que es nuestra obligación, lo que debíamos hacer y ya está. A partir de ahí, no te puedo decir nada más", respondió a un periodista.

"Lo que sabéis vosotros me lo acaban de trasladar, lo que se está comentando por ahí. Pero no tengo ni idea", insistió Paco López en la sala de prensa del Estadio Municipal A Lomba, donde sus pupilos habían ganado con goles de José Callejón, Shon Weissman y Famara Diédhiou.