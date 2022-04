Arrasate: "Tenemos muchas ganas de jugar ante el Real Madrid sin piedras en la mochila"

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CA Osasuna, Jagoba Arrasate, insistió en que su equipo "se ha ganado el derecho a vivir una noche especial y sacar un buen resultado" ante el Real Madrid, un duelo que afrontan "sin piedras en la mochila" y "sin complejos".

"Sé cómo son los partidos en El Sadar contra el Real Madrid, puede ser determinante. La gente está con muchas ganas de vivir este partido sin piedras en la mochila. Ayer vimos el Barça-Cádiz tranquilos. Tenemos que intentarlo, sin complejos", afirmó Arrasate en la rueda de prensa previa al encuentro ante los blancos de este miércoles (21.30 horas).

El entrenador celebró estar "liberados" para el tramo final del curso, porque estar pendiente de la clasificación "te encorseta". "Hacer las cuentas de la lechera te hace más pequeño. Y nosotros en ese aspecto estamos liberados, y lo debemos enfocar desde la ambición y la concentración. Si vamos pensando en pintarles la cara pasará lo contrario. El equipo está mentalizado", indicó.

El técnico rojillo encara este partido "especial" con "muchísima ilusión". "Nos visita el líder y estamos en disposición de pelearlo, de tener la ilusión de hacer un buen partido. Nos hemos ganado el derecho a vivir una noche especial y sacar un buen resultado, sabiendo lo que tenemos enfrente", expresó.

"HAY QUE ROZAR LA EXCELENCIA PARA GANAR AL REAL MADRID"

"A nivel anímico estamos bien, con confianza y con ganas de afrontar el partido. Mañana viviremos el partido en plenitud. No podemos salir acomplejados, tenemos que salir con respeto, pero jugamos en casa y estamos en disposición de intentarlo, siendo valientes. Mañana tenemos que ser nosotros mismos dentro de lo que nos deje el rival", apuntó sobre las claves del duelo.

El Osasuna enlaza tres victorias en El Sadar y Arrasate destacó que el equipo comete "menos errores" y focalizó su crecimiento en la "fortaleza mental". Tiene mucho mérito, aunque Valencia y Alvés no fueron nuestros mejores partidos, tenemos que mejorar futbolísticamente para ganar mañana. Con balón podemos generar más y en lo defensivo tenemos que ser un bloque", analizó.

"Hay que rozar la excelencia, están en un muy buen momento. Vienen de ganar en un campo donde nadie había ganado. Se les puede ganar dando nuestra mejor versión, poniendo el listón lo más alto que podamos. Todo pasa porque pongamos el listón muy alto en todos los aspectos", expresó, consciente de la capacidad del Real Madrid de "ante la dificultad revelarse". "Ahora mismo es el mejor equipo de la Liga", añadió.

Arrasate confirmó cambios en el equipo de cara a mañana, ocnla baja de Lucas Torró como principal ausencia. "Es un jugador importante, al igual que Casemiro puede ser para ellos. Tengo confianza plena en los que van a salir. Lucas no tiene sustituto como tal, pero no vamos a salir con 10", lamentó.

"El aspecto físico es muy importante. En el segundo tiempo estuvieron muy por encima del Sevilla y venían de jugar una prórroga. Si están en el Real Madrid no e solo porque sean buenos, sino también porque tienen mentalidad ganadora, si no fuera así no conseguirían lo que están consiguiendo. Mañana quieren sentenciar la Liga para pensar en Champions", zanjó Arrasate.