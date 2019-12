Arrasate: "Tenemos que ser comprensivos con el VAR, pero nos han mentido"

Publicado 14/12/2019 23:38:40 CET

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CA Osasuna, Jagoba Arrasate, vio justa la victoria del Atlético de Madrid este sábado en la jornada 17 de LaLiga Santander, un 2-0 en un "partido tremendamente exigente" para los navarros, que eso sí dejó el enfado con el VAR, por la "mentira" de los colegiados en una acción que reclamaron penalti.

"Ha sido un partido tremendamente exigente para nosotros, y es verdad que hemos aguantado hasta el ecuador del segundo tiempo. Esa falta primero que hemos regalado y luego ese gol de Morata nos ha puesto el partido cuesta arriba", dijo en declaraciones a Movistar Plus, tras el duelo en el Wanda Metropolitano.

El técnico visitante fue preguntado por la jugada polémica de la noche, un penalti de Felipe a Darko Brasanac que reclamó Osasuna. "Todos lo hemos visto. El VAR ha venido y tenemos que ser comprensivos y todos es susceptible de mejora, pero no admitimos la mentira, porque el cuarto árbitro a mí me ha dicho que lo han revisado y que no hay contacto y se resbala, y el árbitro lo mismo. Y eso es mentira", afirmó.

"La mentira no, podemos entender que es una herramienta que ha venido, todos somos comprensibles, el Atlético de Madrid ha sido mejor y ha ganado porque ha sido mejor, pero no admitimos la mentira, nos han mentido hoy", añadió.

En cuanto al partido de su equipo, Arrasate reconoció que en el primer tiempo les salvó el portero. "Hemos tenido balón pero ellos en transición nos han hecho daño y las mejores ocasiones han sido para ellos. Sergio Herrera ha estado muy bien y nos ha mantenido en el partido. En el segundo tiempo yo creo que estábamos igual teniendo menos balón pero sí dando más sustos, eso podía ser bueno, pero ese gol ha cambiado el partido", afirmó.