El Arsenal desata la locura en el Emirates remontando 'in extremis' al United

El Liverpool se luce y golea (3-0) al Aston Villa de Unai Emery

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal venció (3-1) al Manchester United este domingo, en la cuarta jornada de la Premier League 2023-2024, en un partido que se volvió loco en la recta final, con una remontada 'gunner' con los tantos de Declan Rice y Gabriel Jesús, ambos en el descuento del encuentro, mientras que el Liverpool amplió su invicto con una goleada (3-0) al Aston Villa de Unai Emery, que no pudo hacer nada contra el ciclón 'red'.

El Emirates Stadium acogió un atractivo Arsenal-Manchester United que no defraudó en cuanto a emociones fuertes se refiere. Después de pinchar (2-2) frente al Fulham, los de Mikel Arteta estaban obligados a vencer para no devaluar su candidatura al título, y no fallaron, aunque con tensión y delirio final. Sin los lesionados Timber y Thomas, el que será rival del Sevilla en Champions era incapaz de traducir su dominio en ocasiones de gol, salvo un acercamiento de Havertz y otras aproximaciones a balón parado.

Y de hecho, fue el United el que golpeó primero, por medio de un tanto de Marcus Rashford, que culminó una de las pocas transiciones rápidas que los 'Diablos Rojos' pudieron tejer. La alegría duró poco en el bando de los de Ten Hag, ya que solo un minuto después Martin Odegaard igualó para los locales con un buen zurdazo desde la frontal tras la asistencia de Martinelli.

El partido no tuvo mucho más hasta un final de infarto. Garnacho, que entró desde el banquillo, marcó el 1-2 que parecía definitivo en el minuto 88, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Cuando el encuentro agonizaba, apareció un goleador inesperado para el Arsenal: Declan Rice.

El centrocampista controló en el 96' un saque de esquina botado por Saka y remató al fondo de la red. La locura se multiplicó cuando solo cinco minutos después Jesús hizo el definitivo 3-1 al batir a Onana en un mano a mano. El Arsenal se pone quinto con 10 puntos, a 2 del líder Manchester City, mientras que el United cae al undécimo puesto, ya a 6 de la cabeza.

También este domingo, el Liverpool mantuvo su imbatibilidad en Liga con su tercera victoria consecutiva. En esta ocasión, los 'reds', que presumieron de Szoboszlai, Luis Díaz, Darwin Núñez y Mac Allister en el once titular, tuvieron un cómodo duelo ante el Aston Villa de Unai Emery, al que se impusieron por un plácido 3-0.

Precisamente, Szoboszlai hizo el primero a los tres minutos de juego, para encarrilar el triunfo. El 2-0 también llegó en la primera parte, con un gol en propia puerta de Cash, mientras que Salah, protagonista por las múltiples tentativas de la Liga Saudí, cerró la goleada definitiva justo después de volver del vestuario. Los de Klopp son terceros con 10 puntos, y el Villa, décimo en la tabla de la Premier.

En el otro partido del día, el Crystal Palace logró la segunda victoria de la temporada, venciendo por 3-2 al Wolves, que prolonga su mal inicio doméstico -tres derrotas en cuatro partidos-. Un doblete de Eduoard y otro gol de Eze sirvieron este importante triunfo para los locales, mientras que Hwang Hee-Chan y el exatlético Cunha marcaron para los visitantes.