El Arsenal inicia la defensa del Premier ante el Coventry City

El Arsenal celebra su título de la Premier League. - John Walton/PA Wire/dpa

LONDRES (INGLATERRA), 19 Jun. (EP/DPA) -

El Arsenal de Mikel Arteta, vigente campeón, iniciará la defensa del título de la Premier League en el Emirates Stadium contra el recién ascendido de la Championship Coventry City, entrenado por Frank Lampard, en la primera jornada de la temporada 2026-27, que se disputará el 21 de agosto (21:00 horas), según anunció este viernes la Premier.

Por su parte, Xabi Alonso afrontará su primer partido en el Chelsea FC a domicilio contra el Fulham, en el que podría sentarse en el banquillo su sucesor en el Real Madrid, Álvaro Arbeloa. El encuentro se jugará el lunes 24 de agosto en el Craven Cottage.

En la misma jornada, otro equipo recién ascendido de la Championship, y que vuelve a la máxima categoría del fútbol inglés nueve años después, el Hull City, se medirá en su feudo MKM Stadium al Manchester United de Michael Carrick, después de la salida del futbolista brasileño y exjugador del Real Madrid Carlos Casemiro, el sábado 22 de agosto.

El Manchester City disputará su primera Premier League tras la marcha de Pep Guardiola, que dirigió a los 'citizens' diez años, contra el Bournemouth, que tampoco contará con Andoni Iraola después de su éxodo al Liverpool, en el Etihad Stadium el domingo 23 de agosto.

El Liverpool de Andoni Iraola y Víctor Muñoz estrenará la campaña contra el Newcastle United del internacional brasileño Bruno Guimaraes en el Saint James Park, en el encuentro que cerrará la jornada dominical. Los 'Reds' tendrán que hacer frente a este nuevo proyecto sin la presencia del egipcio Mohammed Salah, tras su marcha del club.

--Primera jornada de la Premier League 2026-27.

-Viernes 21 de agosto.

Arsenal-Coventry City.

-Sábado 22 de agosto.

Hull City-Manchester United.

Everton-Crystal Palace.

Ipswich Town-Sunderland.

Nottingham Forest-Leeds United.

Brentford-Tottenham Hotspur.

-Domingo 23 de agosto.

Brighton-Aston Villa.

Manchester City-Bournemouth.

Newcastle-Liverpool.

-Lunes 24 de agosto.

Fulham-Chelsea.