Arteta: "Es una noche increíble, era difícil imaginar esto cuando llegué"

Mikel Arteta celebra el pase a la final de la Liga de Campeones 25-26 - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Arsenal FC, Mikel Arteta, se mostró feliz por haber vivido "una noche increíble" este martes con el pase a la final de la Liga de Campeones, un objetivo que era "difícil imaginar" cuando llegó hace más de seis años a un club que ni siquiera jugaba la máxima competición continental, y también remarcó haberlo hecho ante un Atlético de Madrid que hizo "un trabajo excepcional" en la eliminatoria.

"Es una noche increíble. Hicimos historia juntos otra vez y no podría estar más feliz ni más orgulloso por todos los que forman parte de este club. La forma en la que los aficionados nos recibieron fuera del estadio ya era especial y única, y el ambiente creó una energía increíble. Eso lo hizo especial y único, nunca había sentido algo así dentro del estadio", se sinceró Arteta en rueda de prensa.

Para el vasco, era "difícil de imaginar" que hayan alcanzado este objetivo cuando llegó al banquillo del club londinense a finales de 2019. "No estábamos casi ni en Europa y llevábamos siete años fuera de la Champions y era un salto muy grande, pero se ha ido afianzando todo poco a poco, los dueños han creído en lo que queremos hacer, nos han dado mucho apoyo y hemos acertado con la gente que hemos traído para crear algo poco a poco", indicó.

"Es muy duro y complicado, pero todos hemos estado muy unidos en el deseo y la ambición que tenemos para el club. Luego, a veces, la suerte te sonríe y las cosas tienen que salir bien, pero le dedicamos muchísimo trabajo, pasión y fe a lo que hacemos. Hoy tenemos la recompensa de vivir un día increíble en Budapest", añadió al respecto.

El vasco dejó claro que sabían "lo mucho que este partido significaba para todos". "Lo dimos todo. Los chicos hicieron un trabajo increíble y después de 20 años y por segunda vez en nuestra historia, estamos de vuelta en la final de la Champions", celebró.

El donostiarra elogió al Atlético de Madrid, "un equipo increíble", y del que destacó "la forma en que compiten, las soluciones que tienen, la respuesta inmediata que dan a todo lo que intentas hacerles". "Es increíble y por eso han llegado hasta aquí. Han hecho un trabajo excepcional, los márgenes son tan pequeños, y esta noche fueron a por nosotros", puntualizó, sin querer entrar a valorar en exceso la actuación arbitral. "Me parece que ha estado muy bien y que no ha habido nada de lo que hablar", zanjó.

El técnico 'gunner' apeló a su "instinto" a la hora de confeccionar su once titular y apoyado en las "tan buenas sensaciones" que le había dejado la victoria del fin de semana ante el Fulham, y recalcó que pudiesen "ilusión y energía" de una forma "excepcional" al partido "ilusión y energía". "Eso ayuda a conseguir objetivos tan grandes", subrayó.

Ante la posibilidad de hacer un histórico doblete, Arteta recordó que su filosofía es "mantener la estabilidad" y no dejarse llevar ni por "la euforia" ni por "la decepción". "Realmente quiero disfrutarlo, todos lo están disfrutando. Ahora tenemos que empezar a prepararnos para el domingo, que tenemos un partido muy difícil contra el West Ham. Esto es genial, disfrutemos del momento, pero mañana volvamos a vivir el presente", expresó el entrenador español.

Este cree que lo que se ve en el campo "depende" en gran medida de sus jugadores. "Son ellos quienes tienen que ofrecer este tipo de actuaciones. Puedo intentar convencerles y transmitirles mi apoyo y claridad sobre lo que, en mi opinión, es lo más importante, que es ser competitivos y darnos la oportunidad de ganar lo que queremos lograr. Pero luego tienen que hacerlo ellos, es un grupo de personas increíble", manifestó.